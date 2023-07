Alpine-Aus, Otmar Szafnauer: Neun Frauen schwängern

​Knall bei Alpine am GP-Wochenende von Belgien: Teamchef Otmar Szafnauer geht, Sportchef Alan Permane geht, Technikchef Pat Fry geht. Szafnauer findet für die Trennung ungewöhnliche Worte.

Alpine-Teamchef Otmar Szafnauer steht in Belgien zum letzten Mal für die Blauen an der Boxenmauer, nach diesem Wochenende verlässt er das Team. Der in Rumänien geborene US-Amerikaner war im Februar 2022 von Aston Martin zu Alpine gekommen.

Der Formel-1-Rennstall aus Enstone – 2005 und 2006 als Renault Weltmeister mit Fernando Alonso – wird sich zudem von Alan Permane trennen, der 34 Jahre lang für den GP-Rennstall tätig war. Auch für ihn ist Belgien das letzte Rennen.

Gleichzeitig hat Alpine bestätigt, dass der erfahrene Formel-1-Techniker Pat Fry weggeht. Er wird zu Williams ziehen und dort am 1. Januar 2014 anfangen. So wie angeblich auch Alan Permane (was von Williams unbestätigt ist).

Die Leitung des GP-Rennstalls mit Pierre Gasly und Estebaban Ocon wird nun Bruno Famin übernehmen, Vizepräsident von Alpine Motorsports. Übergangsmässiger Sportchef wird Julian Rouse (Leiter der Fahrer-Akademie von Alpine), leitender Techniker Matt Harman.

Bruno Famin im Fahrerlager des Circuit de Spa-Francorchamps: «Wir wollen Phase 2 unseres Engagements in der Königsklasse beschleunigen. Wir haben mit Otmar und Alan gemerkt, dass wir da nicht auf gleicher Linie sind, wie wir weiter vorgehen wollen. Also haben wir im gegenseitigen Einvernehmen beschlossen, uns zu trennen.»



Wie einvernehmlich die Trennung ist, das ist aus den Worten von Otmar Szafnauer herauszuhören. Der 58-Jährige sagt: «Die Realität ist einfach, dass Veränderungen Zeit brauchen. Ich habe von anderen Rennställen einige gute Leute unter Vertrag nehmen können, aber die hängen noch in ihren heutigen Abkommen fest und kommen erst 2024 oder 2025 zu Alpine.»



«Du kannst die Entwicklung nicht vorantreiben, wenn die Leute noch nicht da sind. Es braucht Zeit, bis sie kommen, es braucht Zeit, dass sie sich einfügen. Daher pflege ich zu sagen – du kannst nicht neun Frauen schwängern und hoffen, dass in einem Monat die ersten Babys kommen.»



«Das alles ist auch für mich ein wenig ungewöhnlich, aber ich gebe hier wie immer mein Bestes. Die gute Nachricht: Wir haben an diesem Wochenende zwei Rennen. Die schlechte Nachricht: Es wird ein Jahr dauern, bis ich das wieder geniessen kann.»



Das deutet darauf hin, dass ein Teil der Trennung von Szafnauer darin besteht, dass Otmar ein Jahr lang nicht für einen anderen Rennstall tätig sein darf.





Sprint, Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 24:58,433 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,677 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +10,733

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +12,648

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,016

06. Lando Norris (GB), McLaren, +16,052

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +16,575

08. George Russell (GB), Mercedes, +16,822

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +22,410

10. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +22,806

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +25,007

12. Alex Albon (T), Williams, +26,303

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +27,006

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +32,986

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +36,342

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +37,571

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +37,827

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +39,267

Out

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Dreher





WM-Stand (nach 11 von 22 Rennen und Belgien-Sprint)

Fahrer

01. Verstappen 289 Punkte

02. Pérez 171

03. Alonso 139

04. Hamilton 135

05. Sainz 92

06. Russell 91

07. Leclerc 84

08. Norris 63

09. Stroll 45

10. Piastri 34

11. Ocon 31

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Nyck de Vries (NL) 0

21. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 460 Punkte

02. Mercedes 226

03. Aston Martin 184

04. Ferrari 176

05. McLaren 97

06. Alpine 53

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2