Nico Hülkenberg sauer: «Alonso hat mich abgedrängt»

​Haas-Fahrer Nico Hülkenberg ist wütend auf Aston Martin-Star Fernando Alonso: «Er hat mich abgedrängt.» Der Deutsche ist für den Grand Prix pessimistisch: «Kein Rhythmus, keine Balance, kein Speed.»

Fernando Alonso hatte schon schönere Geburtstage: Ausflug ins Kiesbett im Sprint von Belgien, später Besuch bei den Rennkommissaren, die ihm eine Ermahnung aufbrummten. Was war passiert?

Der Formel-1-Champion von 2005 und 2006 flog in der Pouhon-Passage von der Bahn, da lag er hinter Haas-Fahrer Nico Hülkenberg auf dem 16. Platz. Fernando: «Als ich Nico Hülkenberg in die Pouhon folgte, verlor mein Auto Anpressdruck auf der Vorderachse, ich rutschte geradeaus, geriet auf eine weisse Linie, die noch nass war, dann verlor ich den Wagen aus der Kontrolle.»

Nico Hülkenberg lächelte süss-sauer: «Das war Karma. Denn kurz zuvor hatte er mich in Kurve 2 abgedrängt.» Dies passierte, nachdem sich Alonso Intermediate-Reifen abgeholt hatte, auf die Bahn zurückkam und offenbar keine Lust hatte, sich hinter Hülkenberg einzureihen.

Die Rennkommissare Tim Mayer (USA), Mathieu Remmerie und Loic Bacquelaine (beide Belgien) sowie Derek Warwick (Grossbritannien) baten Alonso und Hülkenberg zum Gespräch und verkündeten dann: «Alonso fuhr aus der Box und fuhr auf die linke Seite, so dass Hülkenberg ausweichen musste, um eine Kollision zu vermeiden. Alonso gab an, dass er zu diesem Moment keine Sicht nach hinten gehabt habe, zudem sei er an dieser Stelle immer dort gefahren, um die folgende Kurve ideal anfahren zu können.»

Die Regelhüter weiter: «Selbst wenn dies so ist, war der Wechsel von rechts nach links gefährlich, aufgrund des Tempounterschieds zwischen Alonso und Hülkenberg.» Weil es letztlich nicht gekracht hat, blieb es bei einer Verwarnung.



Nico Hülkenberg wird den Grossen Preis von Belgien vom letzten Startplatz in Angriff nehmen müssen – nach einem Missgeschick beim Reifenwechsel (Wagenheber gebrochen) kam er zu spät auf die Bahn, um noch eine schnelle Runde drehen zu können.



Der 35-jährige Deutsche stöhnt: «Dieses Wochenende können wir abschreiben. Es will nichts zusammenlaufen, da ist kein Rhythmus, keine Balance, kein Speed. Und ohne Speed ist es in Belgien schwierig, etwas auszurichten.»



«Im Sprint sind irgendwann die Reifen eingegangen, zudem war ich in Kurve 15 noch neben der Bahn, das hat auch Zeit gekostet.»



Bei Startplatz 20 spielen Strafversetzungen keine Rolle: Nach dem Einbau einer neuen Antriebseinheit und eines neuen Getriebes wird Hülkenberg den Grossen Preis von Belgien aus der Boxengasse in Angriff nehmen.





Sprint, Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 24:58,433 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,677 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +10,733

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +12,648

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,016

06. Lando Norris (GB), McLaren, +16,052

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +16,575

08. George Russell (GB), Mercedes, +16,822

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +22,410

10. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +22,806

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +25,007

12. Alex Albon (T), Williams, +26,303

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +27,006

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +32,986

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +36,342

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +37,571

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +37,827

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +39,267

Out

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Dreher





WM-Stand (nach 11 von 22 Rennen und Belgien-Sprint)

Fahrer

01. Verstappen 289 Punkte

02. Pérez 171

03. Alonso 139

04. Hamilton 135

05. Sainz 92

06. Russell 91

07. Leclerc 84

08. Norris 63

09. Stroll 45

10. Piastri 34

11. Ocon 31

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Nyck de Vries (NL) 0

21. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 460 Punkte

02. Mercedes 226

03. Aston Martin 184

04. Ferrari 176

05. McLaren 97

06. Alpine 53

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2