Hülkenberg Letzter: Lösung liegt nicht auf der Straße

Der Belgien-GP war für Nico Hülkenberg mal wieder ein Frustrennen. Nach dem letzten Platz freut sich der Deutsche auf die Sommerpause.

Nico Hülkenberg hat schon einen Plan, was er in der Sommerpause machen wird. Der Deutsche kann den Abstand von der Formel 1 nach den vergangenen Wochen ohne Frage gut gebrauchen.

«Ein bisschen entspannen» werde er, «Zeit mit Familie und Freunde verbringen und ein paar Bier trinken. Ein guter Mix aus allem.»

Sein Haas ist leider kein guter Mix mehr, auch in Spa war der 35-Jährige chancenlos. Er kam als 18. und Letzter ins Ziel, er war nach einem verpatzten Qualifying und dem Austausch einiger Teile aus der Boxengasse als Letzter losgefahren.

«Diese Strecke hat die Schwächen unseres Autos wieder ziemlich entblößt. Darum waren wir in keiner Session und keiner Runde wirklich konkurrenzfähig», sagte Hülkenberg.

Immerhin konnte er überhaupt mitfahren, das war nach Problemen unmittelbar vor dem Start nicht klar. Der Puls ging aufgrund der Probleme vor Rennstart «kurzeitig» hoch, sagte er, «aber eher bei den Motoren-Jungs, die im Dreieck gesprungen sind und Adrenalin hatten. Es war anscheinend ein simpler Fehler, den wir beheben konnten. Dennoch war es nicht die optimale Vorbereitung. Dann starten wir aus der Boxengasse, vor mir war ein riesiger Stau die Eau Rouge runter, ich konnte voll durch und am Ausgang der Eau Rogue hatte ich schon den ersten kassiert. Es war amüsant.»

Ansonsten ist die Situation bei Haas aber alles andere als lustig. Man verstehe die Ursache der Probleme und was passiere und warum es passiere, so Hülkenberg, doch die Lösung liege «nicht auf der Straße. Es ist etwas komplexer. Ich denke, wir können die Situation in diesem Jahr noch verbessern.»

Das Team brauche die Pause, so Hülkenberg. «Aber was wir wirklich brauchen, sind Upgrades und echte Performance.»

Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:30,450 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,305 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +32,359

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,671

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +56,184

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:03,101 min

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:13,719

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:14,719

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,340

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:20,221

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,084

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,191

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:35,441

14. Alex Albon (T), Williams, +1:36,184

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:41,754

16. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1:43,071

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:44,476

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:50,450

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollisionsschäden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3