Erst Drama, dann Punkte! Flörsch schafft Historisches 31.07.2023 - 08:56 Von Andreas Reiners

© LAT Sophia Flörsch

Nachdem sie zuletzt in Österreich nachträglich disqualifiziert wurde, holte Sophia Flösch ihren historischen Coup in der Formel 3 in Spa nach: Sie fuhr ihre ersten Punkte ein.