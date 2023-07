Marko: «Verstappen schon jetzt einer der ganz Großen»

Helmut Marko ließ nach Max Verstappens nächsten Husarenritt die nächste Lobeshymne los. Dabei lobte er die Leichtigkeit und Souveränität des Niederländers.

In Belgien fuhr Max Verstappen den achten Sieg in Serie ein, der Niederländer hat 125 Punkte Vorsprung. Damit eilt der Champion unaufhaltsam dem nächsten WM-Titel in der Formel 1 entgegen.

«Was für ein unglaubliches Rennen, überragend», sagte Verstappen nach seinem insgesamt 45. Sieg in der Königsklasse: «Wir wissen, dass wir ein sehr gutes Auto haben. Wir haben einfach die richtigen Entscheidungen getroffen.»

Bei Red Bull Racing wissen sie vor allem, dass sie einen sehr guten Fahrer haben. Den besten der Geschichte?

«Das ganze Wochenende war eine unglaubliche Performance. Es ist mit einer Leichtigkeit und einer Souveränität. Das erhebt Max jetzt schon zu einem der ganz Großen des Sports», sagte REd Bulls Motorsportberater Helmut Marko.

Wie weit es noch gehen werde, wisse er nicht, sagte Marko. «In der relativ kurzen Zeit so viel zu erreichen – er wird am 30. September 26 Jahre alt oder jung. Es ist in der Entwicklung noch kein Ende abzusehen. Er findet das Limit, geht mit den Reifen unglaublich schonend um. Wir können vor ihm als Team nur den Hut ziehen. Wir genießen es und wollen es weiter haben.»

Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:30,450 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,305 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +32,359

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,671

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +56,184

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:03,101 min

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:13,719

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:14,719

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,340

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:20,221

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,084

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,191

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:35,441

14. Alex Albon (T), Williams, +1:36,184

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:41,754

16. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1:43,071

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:44,476

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:50,450

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollisionsschäden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3