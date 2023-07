Glock: Aston Martin hat Hülkenberg auf dem Radar

Nico Hülkenberg hat mit seinem Auto und diversen Problemen zu kämpfen. Trotzdem glaubt Timo Glock: 2024 könnte er bei einem Topteam fahren.

Es sieht alles danach aus, dass Nico Hülkenberg 2024 weiter in der Formel 1 fahren wird, und zwar für Haas. Vor einigen Wochen war das noch eine beruhigende Vorstellung für den Emmericher, denn im Haas lief es für Hülk ganz gut, er hat schließlich neun Punkte gesammelt.

Doch die Probleme haben sich gehäuft, unter normalen Umständen ist Haas nicht mehr konkurrenzfähig. Man verstehe die Ursache der Probleme und was passiere und warum es passiere, so Hülkenberg, doch die Lösung liege «nicht auf der Straße. Es ist etwas komplexer. Ich denke, wir können die Situation in diesem Jahr noch verbessern.»

Es gab zuletzt Gerüchte, dass es Hülkenberg zu einem anderen Rennstall ziehen könne. Doch es sieht danach aus, als müsse er mit anpacken, um Haas aus dem Schlamassel zu ziehen, damit es spätestens 2024 besser wird.

Und danach? «Ich glaube, dass er nächstes Jahr noch bei Haas fahren wird, da es keine andere Möglichkeit gibt. Danach bin ich mir sicher, dass die Teams ihn auf dem Radar haben, beispielsweise Aston Martin», sagte Timo Glock bei Sky.

Dort sprang Hülkenberg 2022 ein, als Sebastian Vettel an Corona erkrankte. «Mike Krack hat gesehen, was Nico Hülkenberg im Auto ohne Vorbereitung kann und wie er derzeit fährt. Er ist auf jeden Fall auf der Liste und ich traue ihm zu, dass er in einem Topteam alles zeigen kann», so Glock weiter.

Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:30,450 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,305 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +32,359

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,671

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +56,184

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:03,101 min

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:13,719

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:14,719

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,340

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:20,221

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,084

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,191

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:35,441

14. Alex Albon (T), Williams, +1:36,184

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:41,754

16. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1:43,071

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:44,476

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:50,450

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollisionsschäden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3