Sergio Pérez zu Horner: Jetzt wirst du mit mir reden

Sergio Pérez überraschte mit einer Funkansage an RBR-Teamchef Christian Horner. Nach dem Belgien-GP erklärte der Mexikaner die Hintergründe.

Als Sergio Pérez nach dem Qualifying zum Belgien-GP von Teamchef Christian Horner zu seinem dritten Platz beglückwünscht wurde, antwortete der Mexikaner etwas überraschend: «Ah, jetzt wirst du mit mir reden.»

Horner antwortete daraufhin: «Ich werde mit dir reden. Ich habe dir gesagt: Top fünf, Kumpel. Du hast es geschafft.»

Nach dem Belgien-GP, bei dem Pérez hinter seinem Red-Bull-Teamkollegen Max Verstappen Zweiter wurde, wurde er auf den Austausch am Funk angesprochen.

Pérez klärte auf: «Es war ein Scherz.»

«Er [Horner] kam vor dem Qualifying zu mir und sagte: 'Wenn du nicht unter den ersten drei bist, werde ich den Rest des Wochenendes nicht mehr mit dir sprechen'. Also hat er den Rest des Wochenendes mit mir gesprochen», sagte Pérez und lachte.

Horner spielte mit der «Ansage» auf Perez' jüngste Qualifying-Probleme an, Pérez hatte an fünf Wochenenden in Folge nicht Q3 erreicht.

Pérez ist nach seinem zweiten Platz froh, dass er «wieder in Form» kommt. «Wir waren letztes Wochenende in Ungarn auf dem Podium und ich denke, dass man bei solchen Rennen in sauberer Luft viel lernt und diese Schritte in den folgenden Rennen macht.»

Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko lobte Pérez für ein «sehr starkes» Wochenende. «Wir wussten, dass er einer der Topfahrer ist. Neben Verstappen sieht niemand gut aus und das muss man psychologisch verkraften, wenn du siehst, dass jemand in jeder Phase besser ist als du. Man tritt an, um zu gewinnen. Gegen Max Verstappen geht das nicht und er erfüllt seine Aufgabe sehr gut. Die Nummer zwei in der WM hat er gefestigt. Das ganze Team - und er gehört auch zum Team - es passieren keine Fehler. Man kann nur hoffen, dass es weiterhin so anhält.»

Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:30,450 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,305 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +32,359

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,671

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +56,184

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:03,101 min

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:13,719

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:14,719

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,340

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:20,221

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,084

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,191

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:35,441

14. Alex Albon (T), Williams, +1:36,184

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:41,754

16. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1:43,071

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:44,476

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:50,450

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollisionsschäden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3