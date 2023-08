Max Verstappen: «Dachte an ein Schimpfwort»

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen fuhr in Belgien von Platz 6 zum achten GP-Sieg in Folge. Ganz reibungslos lief die Aufholjagd nicht. Der Red Bull Racing-Star erlebte in der Eau Rouge eine Schrecksekunde.

Max Verstappen ist nicht aufzuhalten: Auch auf dem anspruchsvollen Circuit de Spa-Francorchamps legte er einen überlegenen Auftritt hin. Im Qualifying zum GP und bei der Zeitenjagd zum Sprint hatte der Red Bull Racing-Pilot die Nase vorn, beide Rennen entschied er für sich, und das, obwohl er am Sonntag wegen eines Getriebewechsels, der das erlaubte Kontingent überschritt, von Startplatz 6 losfahren musste.

Ganz entspannt gestaltete sich die Fahrt am Sonntag aber nicht. Auf dem Weg zu seinem zehnten Grand-Prix-Triumph, der gleichzeitig sein achter GP-Sieg in Folge war, erlebte der Niederländer in der berühmt-berüchtigten Eau Rouge eine Schrecksekunde. «Das ist nicht der beste Ort, um in Schräglage zu geraten. Aber zum Glück ist nichts passiert.»

«Natürlich hat man dort nun etwas mehr Platz in der Auslaufzone. Aber es ist trotzdem keine gute Kurve, um eine Schrecksekunde zu erleben», betonte der 45-fache GP-Sieger. «Der Regen zog um die Strecke und wurde manchmal stärker, von Runde zu Runde änderten sich die Verhältnisse. Wahrscheinlich regnete es in jener Runde etwas stärker, und es erwischte mich», schilderte er.

«Das kann passieren, und manchmal kannst du das Auto abfangen, manchmal gelingt das aber auch nicht. Zum Glück hat man bei diesem Tempo auch ziemlich viel Abtrieb, das half sicher, das Auto unter Kontrolle zu bekommen. Aber es war wirklich kein guter Moment», fügte er an. Und auf die Frage, was ihm bei dieser Szene durch den Kopf ging, gestand er: «Ich dachte an ein Schimpfwort.»

Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:30,450 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,305 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +32,359

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,671

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +56,184

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:03,101 min

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:13,719

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:14,719

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,340

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:20,221

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,084

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,191

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:35,441

14. Alex Albon (T), Williams, +1:36,184

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:41,754

16. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1:43,071

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:44,476

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:50,450

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollisionsschäden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3