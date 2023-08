Oscar Piastri: Enttäuschendes Ende, aber gute Bilanz

Oscar Piastri konnte in Belgien in beiden Qualifyings und im Sprint glänzen, der GP dauerte aber keine Runde für den Australier, der mit Carlos Sainz kollidierte. Dennoch verzichtete er hinterher auf Schuldzuweisungen.

Obwohl der Circuit de Spa-Francorchamps zu den schwierigsten WM-Kursen im GP-Kalender gehört, schaffte es Formel-1-Rookie Oscar Piastri am Belgien-Wochenende, sein Talent unter Beweis zu stellen. Der erst 22-jährige Australier fuhr im Qualifying zum GP am Sonntag die sechstschnellste Runde und durfte wegen der Strafversetzung von Max Verstappen (Getriebewechsel) von Startplatz 5 losfahren.

Den Sprint am Vortag nahm der McLaren-Pilot sogar aus der ersten Reihe neben Polesetter Verstappen in Angriff – und nach dem verkürzten Mini-Rennen, das wegen des Wetters nur elf Runden dauerte, kam er auch direkt hinter dem siegreichen Red Bull Racing-Star ins Ziel. Im Rennen am Sonntag kam er hingegen nicht weit, kurz nach dem Start kamen sich Piastri und Ferrari-Star Carlos Sainz in die Quere.

Für Piastri war das Rennen damit gelaufen. Die Regelhüter werteten die Kollision als normalen Rennzwischenfall und Piastri erklärte kurz nach seinem Ausfall, während das Rennen noch lief: «Grösstenteils bin ich mit dieser Einschätzung einverstanden, denn Carlos hatte in der Mitte keine grosse Wahl. Ich habe versucht, nach rechts auszuweichen, aber auch mir gingen die Optionen aus.» Am Funk hatte er sich noch über den Spanier im Ferrari beschwert.

«Es ist natürlich sehr schade, dass ich so früh ausgefallen bin», seufzte der Rennfahrer aus Melbourne. «Aber mit dem Rennwochenende bin ich im Grossen und Ganzen zufrieden, denn die guten Momente überwiegen. Der zweite Platz im Sprint war mein erstes Top-3-Ergebnis in der Formel 1, und das war natürlich super. Wir hatten natürlich auch unsere Tiefen und wissen, an welchen Schwächen wir arbeiten müssen. Aber insgesamt bin ich glücklich mit dem, was wir hier in Belgien erreicht haben», fügte er an.

Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:30,450 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,305 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +32,359

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,671

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +56,184

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:03,101 min

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:13,719

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:14,719

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,340

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:20,221

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,084

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,191

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:35,441

14. Alex Albon (T), Williams, +1:36,184

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:41,754

16. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1:43,071

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:44,476

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:50,450

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollisionsschäden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3