Toto Wolff, Mercedes: Verstappen kann sich’s erlauben

​Auf dem Weg zum zehnten Saisonsieg leistete sich Max Verstappen in Belgien am Funk einen Scherz: «Soll ich hereinkommen? Ein wenig Boxenstopptraining?» Mercedes-Teamchef Toto Wolff reagiert überraschend.

Die Bilanz von Red Bull Racing in der Grand-Prix-Saison 2023 bleibt makellos: zwölf Rennen, zwölf Siege. Zehn Erfolge davon hat Max Verstappen eingefahren.

Bei dieser Überlegenheit kann sich ein Fahrer am Funk auch mal ein wenig Schabernack gönnen. So erkundigte sich der Niederländer zum Schluss des Belgien-GP, ob er nicht vielleicht nochmals Reifen wechseln müsste: «Soll ich hereinkommen? Ein wenig Boxenstopptraining?» Max’ Renningenieur Gianpiero Lambiase trocken: «Dieses Mal nicht, Max.»

Was unschuldig gemeint war, hätte leicht als Verhöhnung der Gegner missverstanden werden können, im Sinne von – wir sind so schnell, dass wir uns so etwas mühelos leisten können.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff ist nach dem Grossen Preis von Belgien auf diesen Wortwechsel am RBR-Funk angesprochen worden. Der Österreicher bleibt ganz gelassen: «Max hat jeden Grund, ein wenig frech zu sein. Er fährt verdient Kreise um die Gegner. Das muss anerkannt werden, auch wenn uns die Überlegenheit natürlich wurmt.»

«Max fährt in einer eigenen Kategorie. Ohne ihn wäre das eine Knaller-Saison. Aber wie ich immer zu sagen pflege – die Stoppuhr lügt nicht. Max mit diesem Auto, das ist eine unfassbare starke Kombination, und alle Anderen müssen eben aufholen.»



«Wir machen Fortschritte, und gemessen an 2022 sind wir ein grosses Stück weitergekommen. Vor dem letzten Reifenwechsel lagen Pérez, Leclerd und Hamilton innerhalb von sechs oder acht Sekunden. Das ist ein ganz anderes Bild als noch vor einem Jahr. Aber leider hat auch der Kerl an der Spitze weiter zugelegt.»





Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:30,450 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,305 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +32,359

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,671

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +56,184

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:03,101 min

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:13,719

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:14,719

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,340

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:20,221

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,084

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,191

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:35,441

14. Alex Albon (T), Williams, +1:36,184

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:41,754

16. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1:43,071

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:44,476

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:50,450

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollisionsschäden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3