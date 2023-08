Nico Hülkenberg 2024: Ferrari-Motor heisst Alfa Romeo

Alfa Romeo bleibt in der Formel 1

​Der Deutsche Nico Hülkenberg wird auch 2024 für den US-amerikanischen Rennstall Haas fahren. Die Motoren dort werden erneut von Ferrari stammen, aber Alfa Romeo heissen.

Alfa Romeo bleibt der Formel 1 verbunden: Das Abkommen als Namensgeber des Schweizer Sauber-Rennstalls läuft Ende 2023 aus, danach wird ein neues Kapitel aufgeschlagen – die Ferrari-Motoren, mit welchen Nico Hülkenberg um WM-Punkte kämpfen wird, werden in der kommenden Saison Alfa Romeo genannt. Dies wird im Rahmen des Grossen Preises von Italien Anfang September verkündet.

Seit 2018 arbeitet Alfa Romeo mit dem Sauber-Team zusammen, zunächst als Hauptsponsor, später als Namensgeber des Teams. Der Traum des damaligen Fiat-Chefs Sergio Marchionne bestand darin, neben Alfa Romeo auch die Marke Maserati in die Königsklasse zurückzubringen. Aber ein Deal mit Haas – so wie bei Sauber mit Alfa Romeo – scheiterte daran, dass Teambesitzer Gene Haas keinen anderen Namen verwenden wollte.

Alfa Romeo-Geschäftsleiter Jean-Philippe Imparato hat in zahlreichen Interviews betont, wie das Formel-1-Engagement seiner Marke gutgetan habe und dass es durchaus möglich sei, in der Königsklasse zu bleiben.

Der Rennwagen des kommenden Jahres von Haas wird demnach Haas VF24-Alfa Romeo heissen.

Dass nicht drin ist, was draufsteht, kommt in der Formel 1 gar nicht mal so selten vor. Lesen Sie dazu auch unsere Hintergrundgeschichte.





Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:30,450 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,305 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +32,359

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,671

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +56,184

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:03,101 min

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:13,719

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:14,719

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,340

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:20,221

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,084

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,191

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:35,441

14. Alex Albon (T), Williams, +1:36,184

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:41,754

16. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1:43,071

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:44,476

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:50,450

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollisionsschäden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3