Lewis Hamilton: So hätte es Verstappen weniger leicht

Max Verstappen gegen Lewis Hamilton in Ungarn

​Mercedes-Star Lewis Hamilton hat in Belgien seinen fünften Podestplatz in der GP-Saison 2023 knapp verpasst: Platz 4. Nach dem Traditions-GP äussert er sich zur Überlegenheit von Max Verstappen.

Zwölf Rennen 2023, zehn Siege für den Niederländer Max Verstappen – der inzwischen 45-fache GP-Sieger strebt mit Riesenschritten seinem dritten WM-Titel in Folge entgegen.

Mercedes-Star Lewis Hamilton wurde beim Grossen Preis von Belgien Vierter und stellte danach fest: «Wenn Red Bull Racing keine Probleme hat, sind ihre Auto so gut wie unschlagbar. Dieses Fahrzeug ist auf eine Runde acht Zehntelsekunden schneller als jedes andere im Startfeld. Und es gibt nichts, was ich dagegen tun kann.»

«Hätte ich gerne auch einen so schnellen Rennwagen? Und ob. Ich sage – wenn ich in Sergios Auto sitzen würde, dann hätte es Verstappen weniger leicht. Aber so funktioniert das im Leben nun einmal nicht.»

«Keiner bei Mercedes ist happy darüber, wo wir derzeit stehen. Aber wir machen ständig Fortschritte. Wir hatten in dieser Saison Podestplätze, wir haben zweite Ränge erobert, wir standen in Ungarn auf der Pole-Position, es geht aufwärts.»

«Sich Widrigkeiten zu stellen, das stärkt den Charakter, und ich weiss – eines Tages werden wir wieder dort sein, wo wir hingehören, ganz vorne.»





Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:30,450 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,305 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +32,359

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,671

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +56,184

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:03,101 min

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:13,719

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:14,719

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,340

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:20,221

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,084

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,191

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:35,441

14. Alex Albon (T), Williams, +1:36,184

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:41,754

16. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1:43,071

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:44,476

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:50,450

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollisionsschäden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3