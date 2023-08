Fred Vasseur: «Davon ist Ferrari noch weit entfernt»

​Ferrari ist seit 2007 und Kimi Räikkönen ohne Fahrer-WM-Titel, der vorderhand letzte Konstrukteurs-Pokal wurde 2008 gewonnen. Teamchef Fred Vasseur sagt, wie er seine Mannschaft einschätzt.

Ferrari hat das Saisonziel 2023 verpasst. Im vergangenen Winter sprach Ferrari-CEO Bendetto Vigna vollmundig vom WM-Titel, nun haben wir zwölf Rennen der GP-Saison 2023 hinter uns, und die Italiener stehen ohne Saisonsieg da.

Stattdessen gab es magere drei Podestplätze für Charles Leclerc (Dritter in Baku, Zweiter in Österreich, Dritter in Belgien), der Monegasse ist derzeit WM-Fünfter, sein Stallgefährte Carlos Sainz nur Siebter im Zwischenklassement. Ferrari liegt im Konstrukteurs-Pokal auf Rang 4 hinter Red Bull Racing (503 Punkte), Mercedes (247) und Aston Martin (196), Ferrari dabei mit 191 Zählern.

Fred Vasseur ist nun sieben Monate Teamchef des berühmtesten Rennstalls der Welt, als Nachfolger des in Ungnade gefallenen Mattia Binotto. Vasseur muss nicht nur mit sportlichen Enttäuschungen umgehen, er hat auch Renndirektor Laurent Mekies verloren (geht zu AlphaTauri) und Designer David Sanchez (geht zu McLaren). Für Sanchez hat Vasseur von Mercedes Loic Serra verpflichtet, aber vor 2025 wird der nicht in Maranello anfangen können.

Fred Vasseur ist keiner, der lange um den heissen Brei herumredet. Auf die Frage, wie weit er davon entfernt sei, auf gewissen Posten die gewünschten Leute zu haben, sagt der Franzose: «Wir sind davon noch weit entfernt. Wenn du einen Job wie meinen antrittst, dann hast du noch kein klares Bild davon, was eine perfekte Aufstellung sein könnte.»

«Generell willst du dich immer verstärken. Denn wenn du das nicht machst, dann wirst du von den Anderen gnadenlos überholt. Es sind zahlreiche weitere Veränderungen aufgegleist, einige davon werden in Wochen ersichtlich sein, andere in Monaten, wieder andere erst in Jahren. Wir reden hier von einer anhaltenden Entwicklung.»



Wo steht Ferrari mit dem 2024er Fahrzeug? Vasseur weiter: «Wir haben inzwischen ein klareres Bild davon, an welchen Schwachstellen wir arbeiten müssen. Aber die behalte ich für mich, sorry! Aber wir haben diese Saison noch nicht abgeschrieben, es gibt noch so viel zu tun.»





Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:30,450 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,305 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +32,359

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,671

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +56,184

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:03,101 min

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:13,719

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:14,719

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,340

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:20,221

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,084

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,191

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:35,441

14. Alex Albon (T), Williams, +1:36,184

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:41,754

16. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1:43,071

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:44,476

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:50,450

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollisionsschäden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3