McLaren-Teamchef Andrea Stella: «So ist das sinnlos»

​In Silverstone und auf dem Hungaroring war McLaren-Fahrer Lando Norris sensationell Zweiter geworden, in Belgien blieb das englische Team unter den Erwartungen. Teamchef Andrea Stella sagt wieso.

Nur Rang 7 für Lando Norris auf dem Circuit de Spa-Francorchamps, Oscar Piastri nach einer Kollision kurz nach dem Start des Belgien-GP ausgeschieden – eine ernüchternde Leistung von McLaren beim jüngsten WM-Lauf, dabei waren die Papaya-Renner zuvor in Grossbritannien und in Ungarn so stark gewesen, mit jeweils einem zweiten Platz für Norris.

Was ist in Belgien passiert? McLaren-Teamchef Andrea Stella erklärt: «Wir haben in den vergangenen Wochen intensiv entwickelt, aber ein besonderer Heckflügel für einen so schnellen Kurs wie in Francorchamps hatten wir nicht dabei. Einfach gesagt – wir sind in Belgien mit zu viel Abtrieb gefahren, das war bei nasser Bahn gut, im Trockenen aber nicht.»

«Aber mit einem Heckflügel alleine ist es nicht getan. Das Auto von Red Bull Racing beispielsweise hat grundsätzlich einen überdurchschnittlich geringen Luftwiderstand, und das hat mit dem Flügel nichts zu tun, sondern mit der Gesamtkonfiguration des Fahrzeugs.»

«Eines ist klar – in der Form wie in Belgien ist das sinnlos, wenn es in den Highspeed-Tempel von Monza gehen wird. Wir wussten schon länger, dass wir auf Kursen, wo wenig Abtrieb gefragt ist, ein wenig schwächeln, aber wir hatten bei der Entwicklung des Modells MCL60 schlicht andere Prioritäten. Wir haben nun für den Italien-GP entsprechende Teile aufgegleist und sollten dort eher bei der Musik sein als in Belgien.»

Wenn alles klappt, wird beim ersten Rennen nach der Sommerpause in Zandvoort (27. August) ein neuer Unterboden und eine optimierte Motorverkleidung bereit sein. Eine Woche später kommen dann in Monza besondere Flügel für den Hochgeschwindigkeitskurs.





Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:30,450 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,305 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +32,359

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,671

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +56,184

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:03,101 min

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:13,719

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:14,719

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,340

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:20,221

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,084

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,191

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:35,441

14. Alex Albon (T), Williams, +1:36,184

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:41,754

16. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1:43,071

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:44,476

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:50,450

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollisionsschäden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3