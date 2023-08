Formel-1-Saison 2024: Sieben Fahrer ohne Vertrag

​Zwölf von 22 Rennen der GP-Saison 2023 sind gefahren, noch haben sieben Fahrer maximal zehn Grands Prix lang Zeit, um sich für 2024 ein Cockpit zu schnappen. Wer einen Platz auf sicher hat und wer zittern muss.

In der Formel-1-Saison 2022 mussten zwei GP-Rennställe einen Fahrer auswechseln, weil der Stammpilot erkrankt war: Nico Hülkenberg sprang bei Aston Martin für Sebastian Vettel ein, in Bahrain und Saudi-Arabien, weil Vettel wegen Corona nicht teilnehmen konnte. Im Spätsommer fuhr Nyck de Vries für Alex Albon bei Williams den Grossen Preis von Italien in Monza, weil Albon am Blinddarm operiert werden musste.

Bei Hülkenberg und de Vries führten die Aushilfs-Jobs zu einem Stammplatz 2023: Nico kam bei Haas unter, Nyck bei AlphaTauri. Aber nach dem Rennen in Silverstone war für den Niederländer de Vries Schluss – seine Leistungen waren zu schwach, er wurde durch GP-Sieger Daniel Ricciardo ersetzt. Und der kämpft nun für 2024 darum, diesen Platz behalten zu können, so wie sieben andere Piloten, welche für die kommende Saison noch ohne Abkommen sind.

Wir machen einen kleinen Rundgang durchs Startfeld und sagen, wo wir in Sachen Verträge stehen.

Red Bull Racing

In Sachen Sergio Pérez gilt: So lange die Leistung stimmt, wird der Mexikaner sein Cockpit behalten, angedacht ist das im Moment bis Ende 2024. Der Vertrag mit Max Verstappen ist auf Ende 2028 ausgelegt.



Aston Martin

Der spanische Superstar Fernando Alonso hat im Sommer 2022 einen Zweijahres-Deal ausgehandelt, für 2023 und 2024. Details zum Abkommen von Lance Stroll sind von Aston Martin nie kommuniziert worden.



Mercedes-Benz

Das Abkommen mit Lewis Hamilton läuft Ende 2023 aus. Der englische Superstar hat bestätigt, dass er noch mindestens zwei weitere Jahre Formel 1 fahren will, Teamchef Toto Wolff bezeichnet es als «nur eine Frage der Zeit, bis wir etwas verkünden können». George Russell ist bis Ende 2024 unter Vertrag. Viele Anzeichen deuten auf eine vorzeitige Verlängerung hin.



Ferrari

Charles Leclerc und Carlos Sainz sind beide bis Ende 2024 an Ferrari gebunden.



McLaren

Lando Norris steht bis Ende 2025 unter Vertrag, der junge Oscar Piastri bis Ende 2024.



Alpine F1

Der Vertrag von Esteban Ocon läuft bis Ende 2024. Das Abkommen von Pierre Gasly dauert ebenfalls bis Ende 2024.



Haas

Als Kevin Magnussen von Haas-Teamchef Günther Steiner für Nikita Mazepin ins Team geholt wurde, Anfang 2022, erhielt der Däne einen Zweijahresvertrag. Der läuft also Ende 2023 aus. Nico Hülkenberg hat ebenfalls für zwei Jahre unterzeichnet, für 2023 und 2024. Allerdings mit Optionen seitens des Teams, das Abkommen zu beenden. Das wird nicht passieren: Teamchef Günter Steiner ist mit Hülkenberg überaus zufrieden.



Alfa Romeo Racing

Der Chinese Guanyu Zhou ist nur bis Ende 2023 bestätigt, der Finne Valtteri Bottas bis Ende 2025.



AlphaTauri

Red Bull-Fahrer wie Yuki Tsunoda und Nyck de Vries wurden mit Mehrjahresverträgen verpflichtet, ohne Angaben zur Laufzeit. De Vries’ Nachfolger Daniel Ricciardo will mit guten Leistungen überzeugen, um Ende 2024 die Chance zu haben, wieder zu Red Bull Racing zu rücken. Wenn der Aufwärtstrend bei Tsunoda nicht anhalten sollte oder falls Ricciardos Leistungen zu wenig gut sind, steht der nächste Junior bereit – der Neuseeländer Liam Lawson.



Williams

Alex Albon hat bei seiner Rückkehr in die Königsklasse einen Zweijahresvertrag unterzeichnet, also für 2022 und 2023. Schon im Sommer 2022 wurde dieses Abkommen vorzeitig bis Ende 2024 verlängert. Der noch punktelose Logan Sargeant aus Florida besitzt einen Einjahresvertrag mit Optionen für 2024 und 2025 und muss zulegen. Sein grosses Plus: Für Formel-1-Besitzer Liberty Media und für Williams-Besitzer Dorilton Capital ist es wichtig, einen US-amerikanischen Landsmann in der Königsklasse zu haben.





Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:30,450 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,305 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +32,359

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,671

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +56,184

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:03,101 min

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:13,719

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:14,719

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,340

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:20,221

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,084

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,191

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:35,441

14. Alex Albon (T), Williams, +1:36,184

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:41,754

16. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1:43,071

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:44,476

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:50,450

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollisionsschäden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3