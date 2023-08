ServusTV: Max Verstappen-Sieg mit starken Quoten

​Der Belgien-GP auf dem Circuit de Spa-Francorchamps brachte dem österreichischen Privatsender ServusTV erneut starke Quoten, auch wenn die Tendenz mittlerweile auch in Österreich leicht rückläufig ist.

Der Traditions-GP von Belgien wurde am 30. Juli zur Machtdemonstration von Max Verstappen und Red Bull Racing. Der Niederländer holte sich beim Ardennen-Klassiker unmittelbar vor der Sommerpause von Startplatz 6 seinen 45. Sieg und steht nun mit zehn Siegen aus zwölf bisherigen Saisonrennen da.

Das Rennen in Francorchamps brachte dem österreichischen Privatsender ServusTV wieder einmal sehr gute Quoten an einem Sonntagnachmittag. Konkret waren es im Schnitt 569.000 TV-Zuschauer, die vor dem Schirm sassen. Dies entspricht in der Alpenrepublik einem starken Marktanteil von 42,8 Prozent.

Dennoch: Der Vergleich zu 2022 zeigt mittlerweile sowohl bei ServusTV als auch beim Partner ORF, dass die Quoten tendenziell leicht zurückgehen. Dies ist am leichtesten mit der Dominanz von Verstappen und Red Bull Racing zu erklären. Im Vorjahr sahen bei ServusTV 680.000 Fans den Spa-Grand Prix. In Ungarn waren es zuletzt 506.000 Fans, 2021 fieberten 617.000 Zuschauer mit. Der ORF freute sich in Silverstone über 541.000 TV-Zuschauer im Programm von ORF 1 – im Jahr 2021 waren es aber 710.000 Fans. (Ein direkter Vergleich hier mit 2022 ist nicht möglich, weil die Aufteilung der Rennen anders war.)

Die Formel 1 geht nach der Sommerpause mit dem Grand Prix der Niederlande in Zandvoort am 27. August weiter. Dort übernimmt ServusTV erneut die Live-Berichterstattung, ehe dann in Monza wieder der ORF an der Reihe ist. Seit 2021 gibt es zwischen ServusTV als Hauptrechtehalter und dem ORF als Sub-Partner ein Abkommen, wonach die Events wechselweise live übertragen werden.





Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:30,450 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,305 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +32,359

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,671

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +56,184

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:03,101 min

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:13,719

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:14,719

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,340

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:20,221

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,084

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,191

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:35,441

14. Alex Albon (T), Williams, +1:36,184

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:41,754

16. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1:43,071

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:44,476

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:50,450

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollisionsschäden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3