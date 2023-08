Max Verstappen: Diese Rekorde fallen noch 2023

​Max Verstappen hat mit Red Bull Racing zehn der ersten zwölf Saisonrennen 2023 gewonnen. Wir sagen, welche Rekorde der 25-jährige Niederländer in dieser Saison brechen kann.

Zwölf Grands Prix, zehn Mal hiess der Sieger Max Verstappen. Damit ist der Red Bull Racing-Star nicht nur auf bestem Weg, seinen dritten Fahrer-WM-Titel in Folge zu gewinnen, er kann auch einige Formel-1-Rekorde brechen, wie unsere kleine Übersicht zeigt.

GP-Siege in Folge

Von Miami bis Francorchamps, von Mai bis August 2023 hiess der GP-Sieger jedes Mal Max Verstappen, acht Mal in Folge. Damit kann er nach der Sommerpause den Formel-1-Rekord von Siegen in Folge brechen, den Sebastian Vettel hält. Der Deutsche gewann während der Saison 2013 sogar neun Mal hintereinander.

GP-Siege pro Saison

Mit bislang zehn Volltreffern ist Max auch auf Kurs in Sachen Rekord von GP-Siegen in einer Saison. 2022 brach Max den Rekord von Michael Schumacher (2004) und Sebastian Vettel (2013), die beide je 13 Mal in einer Saison triumphiert hatten. Max schaffte in der Saison 2022 bei 22 Starts 15 Siege.

Jüngster Dreifach-Weltmeister

Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird Max Verstappen seinen Titel erfolgreich verteidigen. Damit wäre er mit 25 Jahren der jüngste Dreifach-Champion.

WM-Punkte pro Saison

Seit dem Jahre 2010 erhält ein GP-Sieger 25 WM-Punkte. Seit 2022 haben wir Sprintrennen, 2023 so viele wie noch nie, deren sechs. Und da erhält der Sieger acht Punkte. An einem Sprintwochenende kann ein Pilot mit zwei Rennsiegen und einem Punkt für die beste Rennrunde also insgesamt 34 Punkte holen. 2022 stellte Max einen neuen Rekord auf an Punkten pro Saison, mit 454 Punkten. Nach 12 von 22 Grands Prix (und 3 von 6 Sprints) steht er bereits bei 314 Zählern.



Podestplätze in Folge

Verstappen stand bislang nach jedem WM-Lauf 2023 auf dem Siegerpodest, dazu auch nach dem WM-Finale 2022, also nun 13 Mal in Folge. Der Rekord von Podestplazierungen in Folge wird gehalten von Michael Schumacher, mit 19 Mal hintereinander von USA 2001 bis Japan 2002.



Podestplätze pro Saison

2022 hat auch hier Verstappen eine neue Bestmarke gesetzt: 22 Rennen, 18 Mal auf dem Siegerpodest. Das kann er 2023 übertreffen.



Führungsrunden pro Saison

Bei seinen Siegesfahrten 2023 lag Red Bull Racing-Pilot Verstappen bereits 567 Runden lang in Führung. Der Formel-1-Rekord steht bei 739 Runden (Sebastian Vettel aus dem Jahre 2011).



Wie krass überlegen Verstappen ist, das zeigt die Tabelle der Führungsrunden 2022:



Max Verstappen 567

Sergio Pérez 127

Charles Leclerc 12

George Russell 6

Lewis Hamilton 5

Lando Norris 4

Fernando Alonso 3





Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:30,450 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,305 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +32,359

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,671

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +56,184

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:03,101 min

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:13,719

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:14,719

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,340

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:20,221

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,084

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,191

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:35,441

14. Alex Albon (T), Williams, +1:36,184

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:41,754

16. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1:43,071

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:44,476

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:50,450

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollisionsschäden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3