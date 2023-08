Martin Brundle zu Risiko: «Das musst du akzeptieren»

Martin Brundle ist überzeugt: «Wenn du an einem verregneten Tag nicht sehen kannst, wohin du fährst, und du vom Gas gehst, weil du Angst hast, dann musst du aussteigen»

Nachdem mit Dilano van 't Hoff ein weiterer Rennfahrer auf dem Circuit de Spa-Francorchamps sein Leben verloren hatte, wurde vier Wochen später beim Formel-1-Rennwochenende viel über die Risiken des Rennfahrens diskutier

Dass der Circuit de Spa-Francorchamps eine gefährliche Strecke ist, zeigen die vielen tödlichen Unfälle, die sich auf dem belgischen Traditionskurs ereignet haben. Zuletzt verlor mit Dilano van 't Hoff Anfang Juli ein Nachwuchsfahrer sein Leben. Vier Wochen später waren die GP-Stars auf der Strecke in den Ardennen unterwegs.

Und wegen des jüngsten Unglücks und des schlechten Wetters wurde auch viel über die Risiken gesprochen, die Rennfahrer bei der Ausübung ihres Berufs eingehen.

Der frühere GP-Pilot und heutige «Sky Sports F1»-Experte Martin Brundle weiss: «Das musst du akzeptieren, du musst dich darauf einstellen und dir bewusst sein, dass man in einem Rennauto verletzt, gelähmt oder getötet werden kann, und das gilt für alle Arten von Rennwagen und Geschwindigkeiten.»

«Es ist ein gefährliches Unterfangen, wenn man eine Gruppe von konkurrenzfähigen Fahrern in ihren Autos auf die Strecke bringt und die besten Drei belohnt», betont der Brite auf «Skysports.com». Und Brundle stellt auch klar: «Auch in anderen Kategorieren verletzten sich Rennfahrer, sie lassen ihr Leben in Haarnadel-Kurven und Schikanen.»

Und Brundle sagt: «Wenn du an einem verregneten Tag nicht sehen kannst, wohin du fährst, wenn du das Gaspedal etwas fester drückst, dann weisst du, dass du es immer noch tun willst, wenn du vom Gas gehst, weil du Angst hast, dann musst du aussteigen.»

Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:30,450 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,305 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +32,359

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,671

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +56,184

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:03,101 min

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:13,719

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:14,719

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,340

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:20,221

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,084

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,191

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:35,441

14. Alex Albon (T), Williams, +1:36,184

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:41,754

16. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1:43,071

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:44,476

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:50,450

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollisionsschäden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3