Fernando Alonso: Erwartungen von Teamchef übertroffen

Formel-1-Urgestein Fernando Alonso hat die Hälfte aller bisherigen Grands Prix in diesem Jahr auf dem Podest beendet. Der zweifache Champion hat damit die Erwartungen von Teamchef Mike Krack übertroffen.

In diesem Jahr schlug Fernando Alonso mit dem Aston Martin Team ein neues Kapitel in seiner Karriere auf. Der Spanier verliess die Alpine-Truppe, um mit dem Rennstall aus Silverstone den langersehnten dritten WM-Titel zu erobern. Überzeugt haben ihn die Worte von Teammitbesitzer Lawrence Stroll, der heftig in das Team investiert hat, um an die Spitze zu kommen.

Die Bemühungen waren nicht umsonst, Aston Martin startete nach dem enttäuschenden neunten Rang in der Konstrukteurswertung von 2022 stark in die diesjährige Saison. Alonso eroberte gleich drei Podestplätze in den ersten drei Rennen, drei weitere Top-3-Ergebnisse fuhr er in den folgenden Grands Prix der ersten Saisonhälfte ein. Auch die restlichen sechs Rennen und zwei der drei Sprints beendete der zweifache Champion in den Punkten. Derzeit belegt er den dritten WM-Rang.

Aston Martin-Teamchef Mike Krack freut sich über die Performance des Formel-1-Routiniers. In seiner Saisonbilanz sagt er über den 42-Jährigen: «Er hat meine Erwartungen übertroffen – und die waren sehr hoch. Dabei geht es nicht nur um das, was er auf der Strecke schafft, denn damit habe ich gerechnet, sondern auch um die Art und Weise, wie er sich ins Team integriert hat.»

«Er macht genau das, was wir von ihm brauchen: Er ist konstruktiv, wenn er das sein muss, und herausfordernd, wenn das gefragt ist. Er ist auch kritisch, wenn es nötig ist, und das treibt uns an und bringt uns vorwärts. Wie schwierig es ist, diese Balance richtig hinzubekommen, wird wahrscheinlich oft unterschätzt», schwärmt der Luxemburger.

«Die Fahrer steigen aus dem Auto, sie sind voller Adrenalin und bekommen ein Mikrofon vor die Nase gehalten. Sie sprechen mit den Medien, sie führen ihre Nachbesprechungen durch, und es ist schwierig, unter diesen Umständen immer den richtigen Ton zu treffen. Tatsächlich ist es eher die Ausnahme als die Regel, dass man da das Richtige sagt. Das ist eine schwierige Aufgabe. Deshalb gebe ich direkt nach einem Qualifying oder Rennen auch nicht gerne Interviews. Ich möchte eine Weile weggehen und meine Gedanken sammeln. Ich beneide die Fahrer nicht darum», gesteht Krack.

Und der Teamchef betont noch einmal: «Fernando ist in diesen Dingen fantastisch. Wenn er eine Analyse abgibt, ist sie immer positiv, da ist nie ein böses Wort: Es geht darum, was er entdeckt hat, was er fühlt, was gut funktioniert hat und was er als Nächstes versuchen möchte. Ich werde keine Vorhersage über seinen 33. Sieg machen, aber wir sind fest entschlossen, alles zu tun, damit er diesen einfahren kann.»

Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:30,450 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,305 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +32,359

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,671

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +56,184

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:03,101 min

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:13,719

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:14,719

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,340

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:20,221

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,084

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,191

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:35,441

14. Alex Albon (T), Williams, +1:36,184

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:41,754

16. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1:43,071

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:44,476

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:50,450

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollisionsschäden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3