Lando Norris gesteht: Gedanken an McLaren-Abschied

McLaren-Talent Lando Norris dachte vor der Leistungssteigerung seines Teams daran, zu einem anderen Rennstall zu wechseln. Doch der Brite will mit der Mannschaft aus Woking an die Spitze des Formel-1-Feldes kommen.

In diesem Jahr bestreitet Lando Norris seine fünfte Saison als McLaren-Stammfahrer und der junge Brite, der in seinen bisherigen 94 GP-Teilnahmen acht Podestplätze aber noch keinen Sieg erringen konnte, erlebte einen schwierigen Saisonauftakt mit dem Traditionsrennstall. In den ersten beiden Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien blieb er ohne Punkte, auch in Miami, Spanien und Kanada ging er leer aus.

Da kam auch der Gedanke an einem Team-Wechsel auf, wie er im Gespräch mit «Sky Sports F1» verriet: «Im Hinterkopf ist da diese ungeduldige Stimme, die sich fragt: Halte ich noch ein paar Jahre durch oder ist es an der Zeit, etwas anderes zu suchen?»

Doch an den jüngsten Rennwochenenden hat sich die McLaren-Form dank umfangreicher Updates verbessert, und Norris ist entschlossener denn je, zusammen mit seiner Mannschaft wieder auf die Erfolgsspur zurückzufinden: «Je mehr wir solche Ergebnisse wie in den vergangenen Wochen erreichen, desto mehr bin ich von meiner Entscheidung überzeugt, bis 2025 zu bleiben, und desto zuversichtlicher bin ich, dass wir unsere Ziele in Zukunft gemeinsam erreichen können.»

«Ich will mit McLaren Rennen gewinnen. Ich will in Papaya-Orange gewinnen, ich will WM-Titel erobern», erklärte der 23-Jährige selbstbewusst. «Ich will Erfolge feiern und meine Ziele mit McLaren erreichen. Das will ich, seit ich mit diesem Team meine Formel-1-Karriere gestartet habe. Ich schätze, ich bin in dieser Hinsicht ein loyaler Kerl. Das Team hat mir eine Chance gegeben und ich möchte mich mit Erfolgen dafür bedanken.»

Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:30,450 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,305 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +32,359

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,671

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +56,184

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:03,101 min

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:13,719

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:14,719

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,340

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:20,221

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,084

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,191

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:35,441

14. Alex Albon (T), Williams, +1:36,184

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:41,754

16. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1:43,071

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:44,476

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:50,450

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollisionsschäden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3