Max Verstappen: «Deshalb geniesse ich das nicht» 08.08.2023 - 14:20 Von Vanessa Georgoulas

© Red Bull Content Pool Max Verstappen kritisiert am Sprint-Format: «Wenn man am Freitag eine falsche Entscheidung trifft, leidet man das restliche Wochenende darunter»

Beim GP-Wochenende in Belgien haben die Formel-1-Stars das dritte Sprint-Wochenende in diesem Jahr bestritten. Max Verstappen siegte in beiden Kräftemessen. Das Sprint-Format bereitet ihm aber immer noch keine Freude.