Martin Brundle: Kritik an Rennleitung nach Belgien-GP

Martin Brundle: ««Der regennasse Freitag war in vielerlei Hinsicht frustrierend»

Knifflige Verhältnisse: Das erste freie Training in Belgien fand unter schwierigen Bedingungen statt

Der Regen bestimmte am GP-Wochenende auf dem Circuit de Spa-Francorchamps zu weiten Teilen das Programm. GP-Veteran Martin Brundle kritisierte hinterher: «Die Rennleitung war im Regen zu vorsichtig.»

In Belgien erwartete die Formel-1-Piloten gleich zum Auftakt schlechtes Wetter: Im ersten freien Training konnten die GP-Stars und ihre Ingenieure wegen des Regens nicht viele Erfahrungswerte sammeln, und Martin Brundle hält in seiner GP-Analyse auf «Skysports.com» fest: «Das Wetter war selbst für Spa ungewöhnlich.»

«In einem Augenblick brauchte man einen robusten Regenschirm in der Hand und einen Regenhut auf dem Kopf, im nächsten eine Sonnenbrille, ein T-Shirt und eine kurze Hose in Reichweite», schreibt der frühere Formel-1-Fahrer und heutige TV-Experte. Und er betont: «Der regennasse Freitag war in vielerlei Hinsicht frustrierend.»

Brundle erläutert: «Für die Formel-1-Teams bedeutete dies, dass sie weder mit den Slicks noch mit viel Sprit im Tank fahren konnten.» Deshalb mussten sich die Ingenieure bei der Abstimmung der Fahrzeuge auf eine Einschätzung verlassen. «Das nenne ich ein Risiko», betont der ehemalige GP-Star.

Der 64-Jährige kritisiert in diesem Zusammenhang auch die Entscheidungen der Rennleitung: «Diese erklärte, dass es sich nicht um eine kompetitive Session handeln würde, damit die Teams und Fahrer im Glauben, dass die Rangfolge für die Startaufstellung bei einer Absage des Qualifyings von der FP1-Ergebnisliste bestimmt würde, nicht zu viel Gas geben. Das fand ich enttäuschend, denn die Fahrer sind mit der entsprechenden Ausrüstung durchaus in der Lage, eine solche Situation zu beurteilen. Die Fans hätten mehr Action auf der Strecke verdient.»

WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3