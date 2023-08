Martin Brundle: «Die Fahrer können damit umgehen»

Die Formel 1 prüft derzeit eine Spritzschutz-Lösung, um die Gischt bei Regenwetter zu vermindern. Der frühere GP-Pilot und heutige TV-Experte Martin Brundle findet, dass keine Massnahme nötig ist.

Das Wochenende in Belgien hat wieder gezeigt: Mit der aktuellen Fahrzeuggeneration gestaltet sich die Sicht auf nasser Piste schwierig für alle, die das Feld nicht anführen. Die Gischt fällt seit der Regeländerung von 2022 noch grösser aus – und für alle, die einen Vordermann haben, gestaltet sich die Fahrt zum Blindflug. Deshalb will die FIA mit einer Spritzschutz-Lösung Abhilfe schaffen.

Ein erster Test nach dem Rennen in Silverstone hat gezeigt, dass die Prototypen weiterentwickelt werden müssen. Für Martin Brundle stellt sich die Frage, ob die Formel-1-Autos wirklich mit entsprechenden Teilen ausgestattet werden müssen. Der frühere GP-Pilot und heutige «Sky Sports F1»-Experte warnt: «Da gehen wir dann in Richtung Le-Mans-Auto.»

«Aber auch wenn du einem Gegner im Le-Mans-Auto im strömenden Regen folgst, kannst du nichts sehen», betont der Brite. «Das Wasser wird von den Reifen verdrängt, darin sind sie sehr gut, dafür wurden sie konstruiert. Und dann muss es irgendwo hin», erklärt Brundle daraufhin.

Der 64-jährige GP-Veteran verweist auf die Tatsache, dass die Rennfahrer schon immer mit der Gischt klarkommen mussten: «Juan Manuel Fangio genauso wie Stirling Moss. Klar, sie hatten in den 50er- und 60er-Jahren keine Bodeneffekt-Autos und keine Unterböden, die das Wasser so weit nach oben spritzen lässt. Aber das Gaspedal funktioniert in beide Richtungen.»

«Die Fahrer sind Gladiatoren, wir verehren sie, weil sie mutig und furchtlos sind. Sie können mit solchen Bedingungen umgehen, und es sind diese Momente, in denen man sie besonders respektiert», ist sich Brundle sicher.

WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3