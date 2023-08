Stuck baff: Eine solche Dominanz gab es noch nie

Max Verstappen und Red Bull Racing dominieren die Formel 1 im Moment sehr nachdrücklich. Hans-Joachim Stuck ist beeindruckt von der Leistung der Weltmeister.

Max Verstappen hat zur Sommerpause, nach zwölf von 22 Rennen der Formel 1, satte 125 Punkte Vorsprung auf seinen ersten Verfolger, seinen Teamkollegen Sergio Pérez. Auch in den Rennen dominiert der Niederländer die Konkurrenz nahezu nach Belieben, er fährt die Rivalen teilweise in Grund und Boden.

«Wer seinem Teamkollegen 21 Sekunden aufbrummt und dem Drittplatzierten - einem Ferrari - 30 Sekunden... Selbst zu Zeiten eines Alain Prost, Ayrton Senna oder Niki Lauda war es nicht der Fall, dass ein Fahrer den Rest des Feldes so düpiert hat. Mit Sicherheit zählt er zu den herausragendsten Fahrern, die die Formel 1 jemals hervorgebracht hat», sagte Legende Hans-Joachim Stuck bei Eurosport.

Der 72-Jährige ist voll des Lobes über Verstappen, bei dem nicht mehr die Frage ist, ob er seinen dritten WM-Titel in Folge holt, sondern wann.

«Wenn man seine Manöver sieht und die Konsequenz, mit der er sie ausführt - es ist einfach unglaublich, was er mit dem Auto macht. Ich bin mir sicher, dass er in der Lage ist, das Auto so hinzustellen, wie er es braucht, um seine Fähigkeiten umzusetzen. Hätte er einen Ingenieur, mit dem er sich nicht versteht, dann würde die Situation ganz anders aussehen», so Stuck.

Für ihn ist klar, dass die aktuelle Phase etwas Besonderes ist: «Die Gesamtkombination aus Verstappen und Red Bull... eine solche Dominanz hat es bislang noch nie gegeben.»

WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3