Lewis Hamilton mit fiesem Seitenhieb gegen Pérez

Von einem Duell auf Augenhöhe mit Champion Max Verstappen ist Lewis Hamilton aktuell weit entfernt. Der Brite erlaubt sich dafür einen Seitenhieb gegen Sergio Pérez.

Lewis Hamilton weiß, wie aussichtslos die Lage für ihn im Moment ist. Er mag zu den besten Fahrern der Formel-1-Geschichte gehören. Doch in einem Sport wie der Formel 1 kommt es eben nicht nur auf den Menschen, sondern auch auf die Maschine an.

Und mit dem Mercedes agiert Hamilton trotz seines Könnens nicht auf Augenhöhe mit Champion Max Verstappen. «Momentan ist es einfach unmöglich, die Red Bull zu schlagen, außer sie kommen nicht ins Ziel. Sie sind acht Zehntel bis eine Sekunde schneller pro Runde als alle anderen», sagte Hamilton nach dem Rennen in Belgien.

In der Konstrukteurswertung belegt Mercedes Rang zwei, Hamilton ist in der WM-Wertung Vierter. Trotzdem fahren Verstappen und Red Bull Racing in einer eigenen Liga. Sein Rückstand auf Verstappen? 166 Punkte.

Er nannte ein Beispiel: «Wenn man sich Silverstone anschaut: Vielleicht ist es nicht aufgefallen, aber da waren wir auf der Qualifying-Runde bis Kurve 13 gleich schnell wie Max. Dann haben

wir einfach an Performance und Geschwindigkeit verloren.»

«Es ist, wie es ist. Man kann nichts daran machen. Möchte ich so schnell sein wie sie? Natürlich. Würde ich gerne ein Auto haben, dass so schnell ist wie sie? Natürlich», so Hamilton.

Neben Verstappen hat zumindest Teamkollege Sergio Pérez ebenfalls ein starkes Auto. Doch der Mexikaner holte ganze zwei Siege (Verstappen zehn), er hat vor allem mit Quali-Problemen zu kämpfen.

Hamilton konnte sich deshalb einen Seitenhieb nicht verkneifen. «Wenn ich in Sergios Auto säße, hätte Max jetzt nicht diese gute Zeit, die er jetzt erlebt. Aber so ist es nun mal nicht», sagte Hamilton.

WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3