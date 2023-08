Nach AlphaTauri-Aus: Überraschende Pläne von de Vries

Das Ende bei AlphaTauri war für Nyck de Vries ein abruptes. Der Niederländer verrät jetzt, was er nach seinem Rauswurf kurzfristig vor hat. Die Pläne überraschen.

Die Formel-1-Karriere von Nyck de Vries hat zuletzt ein vorläufiges Ende gefunden. Der Niederländer konnte im AlphaTauri nicht nachhaltig überzeugen und wurde durch Daniel Ricciardo ersetzt.

Die Maßnahme sorgte für Kritik im Fahrerlager. Lewis Hamilton meinte auf die Frage, ob er findet, dass de Vries zu früh entlassen wurde: «Ja, aber so macht es Red Bull nun einmal.»

Und was sagt de Vries selbst? War das Aus schwer zu verkraften? «Eigentlich nicht. Ich hatte viel Unterstützung, und es lief eigentlich ganz natürlich ab», sagte er racingnews365. Außerdem spiele er viel Golf, sagte er.

Was seine Pläne angeht, hat sich de Vries erst einmal etwas anderes als Motorsport vorgenommen. Eine Zukunft in der Formel 1 dürfte schwierig werden, doch de Vries hat immerhin Titelgewinne in der Formel 2 und Formel E im Lebenslauf stehen.

«Ich habe noch nie in meinem Leben studiert, ich habe nicht einmal die High School abgeschlossen», sagte er. «Aber im September werde ich einen Kurs in Harvard belegen. Verhandlungsführung und Leadership, ein bisschen was studieren. Weil es mir einfach gefällt, dass ich jetzt etwas Zeit und Interesse habe, andere Dinge zu lernen.»

WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3