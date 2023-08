Rosberg-Rat an Sergio Pérez: «Das trifft dich immer»

Sergio Pérez wird nach der Sommerpause weiter liefern müssen, um sein Cockpit für 2024 abzusichern. Von Nico Rosberg gibt es einen speziellen Rat für die schwierige Situation.

Für Sergio Pérez lief es vor der Sommerpause wieder ein wenig besser. In Ungarn und Spa fuhr er auf das Podium, wurde Dritter und Zweiter. Das nahm ein wenig Druck vom Kessel nach zuvor schwachen Darbietungen.

Pérez wird allerdings von seinem RBR-Teamkollegen Max Verstappen so deutlich abgekocht, dass der Mexikaner weiter auf hohem Niveau abliefern muss. Denn immer wieder gibt es Gerüchte, dass er bereits 2024 ersetzt werden könnte, obwohl sein Vertrag noch bis Ende nächsten Jahres läuft.

Immer wieder wird Pérez damit konfrontiert, dass ihm zum Beispiel Daniel Ricciardo bei AlphaTauri im Nacken sitzt und das Cockpit übernehmen könnte.

Ex-Weltmeister Nioc Rosberg hat einen Rat für Pérez, wie der damit umgehen sollte.

«Ich würde Sergio empfehlen, alle Medien abzuschalten und nicht in die sozialen Medien zu schauen, denn er wird so viele Memes sehen, die gegen ihn gerichtet sind, Kommentare, die gegen ihn gerichtet sind, Journalisten, die ihm Fragen stellen, die gegen ihn gerichtet sind, also muss man sich wirklich davon trennen», sagte Rosberg im Sky Sports F1 Podcast.

«Ich habe meine sozialen Medien, E-Mails und die Nachrichtenwelt komplett abgeschaltet, als ich um den Titel kämpfte», verrät Rosberg.

Bleiben noch die Rennwochenenden und die Medientage, die Pflicht sind. «Das einzige Problem ist, dass er immer noch an die Rennstrecke gehen und vor 50 Journalisten sitzen muss, die ihn fragen werden: 'Hey, Sergio, du siehst aus, als hättest du den größten Kampf deiner Karriere. Glaubst du, dass du da jemals wieder rauskommst?'»

«Das trifft dich immer, denn du musst zuhören, du kannst es nicht ignorieren, du musst die Fragen beantworten», so Rosberg.

«Die nächste Frage wird lauten: 'Hey, Sergio. Fühlst du dich von Daniel Ricciardo bedroht, hast du das Gefühl, dass du deinen Platz verlieren könntest?' Das geht so weiter und weiter, und es ist so schwer, weil es dich immer wieder trifft», so Rosberg weiter.



Der Champion von 2016: «Das ist einer der schwierigsten Teile des Wochenendes für Sergio, damit umzugehen, und deshalb geht es darum, abzuschalten und sich zu konzentrieren.»

WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3