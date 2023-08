Haas: Zwei Faktoren für den Weg aus der Krise

Haas steckt zur Mitte der aktuellen Formel-1-Saison in der Krise, in den Rennen läuft bei Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen kaum noch etwas zusammen. Wie befreit sich der Rennstall aus der Lage?

Nico Hülkenberg kann den Abstand von der Formel 1 nach den vergangenen Wochen ohne Frage gut gebrauchen. «Ein bisschen entspannen» werde er, «Zeit mit Familie und Freunde verbringen und ein paar Bier trinken. Ein guter Mix aus allem.»

Sein Haas ist leider kein guter Mix mehr, auch in Spa war der 35-Jährige chancenlos. Er kam als 18. und Letzter ins Ziel, er war nach einem verpatzten Qualifying und dem Austausch einiger Teile aus der Boxengasse als Letzter losgefahren.

«Diese Strecke hat die Schwächen unseres Autos wieder ziemlich entblößt. Darum waren wir in keiner Session und keiner Runde wirklich konkurrenzfähig», sagte Hülkenberg. Man verstehe die Ursache der Probleme und was passiere und warum es passiere, so Hülkenberg, doch die Lösung liege «nicht auf der Straße. Es ist etwas komplexer. Ich denke, wir können die Situation in diesem Jahr noch verbessern.»

Das Team brauche die Pause, so Hülkenberg. «Aber was wir wirklich brauchen, sind Upgrades und echte Performance.»

Und die beiden Piloten. Denn bei der Suche nach dem Weg aus der Krise sind Hülkenberg und sein Teamkollege Kevin Magnussen wichtige Faktoren, wie Teamchef Günther Steiner verrät.

Auf die Frage, ob es hilfreich sei, zwei erfahrene Fahrer zu haben, sagte Steiner: «Auf jeden Fall. Als wir uns nach Kanada mit den leitenden Technikern trafen, waren beide in die Diskussionen eingebunden. Ich wollte, dass sie den Jungs direkt sagen, wie sie sich im Auto fühlen», sagte Steiner.

«Denn manchmal heißt es 'ja, könnte dies sein, könnte das sein'. Nein, da ist ein Typ, der es tatsächlich fährt, und wie fühlt es sich an, wenn man im Verkehr ist? Wo [verlieren] wir am meisten von unserer Leistung? Wie [verhält] sich das Auto?», so Steiner.

Der Südtiroler weiter: «Sie sind also beide sehr hilfsbereit und ihre Erfahrung sollte uns helfen, herauszufinden, woran wir arbeiten müssen, um aus dieser Situation herauszukommen.»

WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3