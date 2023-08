Mick Schumacher: Neuer Style – und eine neue Liebe?

Mick Schumacher geht mit privaten Dingen normalerweise sehr sparsam um. Doch jetzt postete er überraschende Bilder bei Instagram. Mit neuer Liebe und neuem Style.

Am Sonntag ließ Mick Schumacher die Katze aus dem Sack: Auf Instagram postete der 24-Jährige nicht nur Bilder von seinem Urlaub in Saint-Tropez, den er gerade genießt. Er teilte seinen Followern auch mit, dass er ganz offensichtlich frisch verliebt ist.

Zu einem Bild, das ihn mit der dänischen Influencerin Laila Hasanovic zeigt, setzte er ein Herzemoji. Die 22-Jährige arbeitet laut «Bild» als Model.

Über eine halbe Million Menschen haben den Beitrag bereits geliked. Formel-1-Kumpel Esteban Ocon zeigte sich in einem Kommentar begeistert von Schumachers Nachricht.

Gleichzeitig präsentiert sich Schumacher auf den Fotos auch in einem neuen Style, der die Fans zusätzlich überrascht. «Wer bist du, und was hast du mit Mick gemacht?», fragt eine Userin. «Du sahst nie so gut aus, ich kann damit nicht umgehen», schrieb eine andere. Oder: «Mick in seiner Model-Ära.»

In der Formel 1 geht es für Schumacher als Ersatzmann für Mercedes Ende des Monats in Zandvoort weiter. Wie es für ihn in der Saison 2024 weitergeht, ist hingegen offen. Hier haben wir uns mit den Optionen für ihn beschäftigt.

Hier geht es zum Instagram-Profil von Mick Schumacher.

WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3