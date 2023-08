Kein Interesse: Als Taylor Swift Fans anlocken musste

2016 brauchte die Formel 1 Pop-Ikone Taylor Swift, damit Zuschauer zum Rennen in Austin an die Strecke kommen. Heute ist die Lage eine komplett andere.

Zeiten ändern sich. In den USA erlebt die Formel 1 aktuell einen riesigen Boom, alleine in diesem Jahr finden dort drei Rennen statt. Vor einigen Jahren noch hatten die Veranstalter große Probleme, die Fans zur Rennstrecke in Austin zu locken.

2016 wurde Pop-Ikone Taylor Swift gebeten, ein Konzert im Rahmen des Rennwochenendes des GP der USA zu geben. Red-Bull-Teamchef Christian Horner erklärte bei ESPN, dass eine solche Attraktion nötig gewesen sei. Die Formel 1 alleine reichte damals nicht aus. 80.000 waren bei dem Konzert, dem einzigen von Swift im besagten Jahr.

Das Bild hat sich inzwischen deutlich geändert, laut Horner wären Berühmtheiten wie Swift «glücklich», wenn sie überhaupt bei einem Grand Prix dabei sein könnten.

«Wenn Sie sich an Austin vor ein paar Jahren erinnern, mussten wir Taylor Swift dorthin bringen, um ein Publikum zu bekommen», sagte Horner.

«Jetzt kann sie froh sein, wenn sie überhaupt noch reinkommt, wenn sie überhaupt noch einen Pass bekommt! Es hat sich so viel verändert», so Horner.

Der Hype wurde in den USA vor allem durch die Netflix-Doku «Drive to Survive» ausgelöst. Nach dem Rennen in Miami fährt die Formel 1 in diesem Jahr noch in Austin und erstmals auch in Las Vegas.

«Ich glaube, Las Vegas wird das Ganze auf eine neue Ebene heben», sagte Horner. «Das Interesse an diesem Rennen und der Hype, den es ausgelöst hat, sind beispiellos.» Und das auch ohne Taylor Swift.

«Ich habe noch nie einen so großen Rummel um ein Sportereignis erlebt», sagte Horner. «Die ganze Welt wird zuschauen, und hoffentlich können wir eine tolle Show abliefern.»

WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3