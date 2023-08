Der große Name Schumacher: Hat absolut Türen geöffnet

Ist der Name Schumacher im Motorsport Vor- oder Nachteil? David Schumacher verrät, wo ihm der berühmte Name geholfen hat und wo nicht.

Ein Name kann durchaus Türen öffnen, nicht nur im Motorsport. Er kann aber auch eine Bürde sein. Im Motorsport ist der Name Schumacher Fluch und Segen, das spürt vor allem Mick, Sohn von Legende Michael, nicht erst in der Formel 1 immer wieder.

David Schumacher, Sohn von Ex-F1-Pilot Ralf Schumacher, kennt das natürlich auch. Wie hilfreich oder hinderlich ist der Name bei ihm bislang gewesen?

«Der hat in der Tat Vor- aber auch Nachteile», sagte David Schumacher bei Sport1. «Das hört sich für manche eventuell komisch an, ist aber so. In den Nachwuchskategorien war es definitiv kein Nachteil. Da hat der Name Schumacher absolut Türen geöffnet.»

Die andere Seite: Die Leute schauen «bei einem Schumacher genauer hin», sagt David, und Fehler würden «von dem ein oder anderen versucht, medial auszuschlachten. Die positiven Dinge gehen da eher unter. Das ist schade, aber nicht zu ändern».

Und wie sieht es auf der Strecke aus?

«Da kann man schon manchmal das Gefühl haben, dass die anderen denken: ‚Da kommt der kleine Schumacher, den lasse ich jetzt aber nicht vorbei.‘ Oder wie zuletzt ein Zitat komplett aus dem Zusammenhang gerissen wurde, weil ich geantwortet habe, dass auch Lewis Hamilton wie mein Vater oder mein Onkel zu meinen Vorbildern zählt. Damit muss ich leben, damit muss ich kämpfen und das mache ich auch. Glücklicherweise habe ich da auch meinen Vater an der Seite, auf dessen Erfahrung und Netzwerk ich dann schon auch mal zurückgreifen kann.»

WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3