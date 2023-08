Juan Pablo Montoya: Antwort an Lewis Hamilton

Dass sich Lewis Hamilton in letzter Zeit wiederholt über die Dominanz von Red Bull Racing beschwert hat, ist nicht nur von vielen Fans kritisiert worden. Auch GP-Veteran Juan Pablo Montoya hat eine klare Meinung dazu.

Sieben Jahre in Folge waren die Mercedes-Piloten das Mass aller Dinge und das Werksteam der Sternmarke entschied sogar acht Mal hintereinander die Konstrukteurswertung für sich. Zwischen 2014 und 2020 gewann immer ein Sternfahrer den Fahrer-WM-Titel, sechs Mal war das Lewis Hamilton, der sich nur 2016 gegen seinen damaligen Teamkollegen Nico Rosberg geschlagen geben musste.

Seit 2021 hat aber Max Verstappen die Nase vorn. Während der Niederländer seinen ersten WM-Titel nach einer langen Saison in der letzten Rennrunde eroberte, konnte er 2022 schon vorzeitig die Korken knallen lassen – in Japan schloss er das Projekt Titelverteidigung mit dem zwölften Saisonsieg erfolgreich ab. In den darauffolgenden vier GP siegte er drei weitere Male.

Auch in diesem Jahr gibt der Red Bull Racing-Star den Ton an: Beim jüngsten Grand Prix auf dem Circuit de Spa-Francorchamps triumphierte er zum achten Mal in Folge. Insgesamt zehn Saisonsiege hat er an den bisherigen zwölf Rennwochenenden in diesem Jahr erobert. Das ärgert die Konkurrenz im Allgemeinen und speziell Hamilton, der Massnahmen gegen die Übermacht des Gegners fordert.

Dass ausgerechnet der langjährige Dauersieger die Dominanz kritisiert, kommt bei vielen Fans nicht gut an. Und auch GP-Veteran Juan Pablo Montoya sagt im Gespräch mit «Semana»: «Es ist immer gut, wenn du dich beschwerst, weil du nicht gewinnst. Doch als Lewis noch siegte, sagte er, dass sein Auto ihm keinen Vorteil erschaffe.»

«Tatsächlich war die Überlegenheit von Mercedes damals so gross wie jene von Red Bull Racing heute. Ich will damit nicht sagen, dass Lewis kein guter Fahrer ist, im Gegenteil, er ist ein grossartiger Pilot. aber die Wahrheit ist, dass du in diesem Sport im besten Auto sitzen musst, um zu gewinnen», stellt der 47-jährige Kolumbianer klar.

WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3