Mark Webber: «Nur das kann Max Verstappen aufhalten»

Mark Webber wünscht sich einen Verstappen-Sieg in Zandvoort

Zehn der bisherigen zwölf Grands Prix in diesem Jahr entschied Max Verstappen für sich. GP-Veteran Mark Webber ist überzeugt: Auch nach der Sommerpause wird der Red Bull Racing-Star dominieren.

Für Max Verstappen lief es schon im vergangenen Jahr nach Wunsch: Der Niederländer sicherte sich in den 22 Grands Prix 15 Siege und zwei weitere Podestplätze, im vergangenen Jahr beendete er nur fünf WM-Läufe nicht auf dem Podest. In diesem Jahr läuft es noch besser für den Red Bull Racing-Star, der in sämtlichen zwölf GP, die bisher ausgetragen wurden, auf dem Podest landete.

Zehn Mal war er sogar der Sieger, zuletzt gewann er auf dem anspruchsvollen Circuit de Spa-Francorchamps den achten GP in Folge. Und ein Ende der Dominanz ist nicht in Sicht, wie Mark Webber gegenüber «Formula1.com» betont. Der Australier, der selbst neun der 215 GP-Einsätze seiner Formel-1-Karriere als Sieger beendet hat, sagt: «Ich glaube, es ist für viele schwer vorstellbar, wie viel Arbeit und Aufwand hinter dieser Dominanz steckt.»

«Das Wichtigste ist, den Leuten Anerkennung zu geben, wenn sie es verdient haben. Denn es gibt so viele Gelegenheiten, Fehler zu machen, etwa bei den Boxenstopps, bei der Zuverlässigkeit des Autos, und auch auf Fahrer-Seite», zählt der 46-Jährige auf, der sich sicher ist, dass Verstappen auch weiterhin eine starke Performance an den Tag legen wird.

Nur Zuverlässigkeitsprobleme könnten dem WM-Leader die Bilanz trüben, ist sich Webber sicher. «Nur das kann ihn aufhalten, denke ich. Und ich denke, die ganze nWelt würde ihn gerne in Zandvoort bei seinem Heimrennen siegen sehen. Das wäre aussergewöhnlich. Wenn er das schafft, ist er Vettel ebenbürtig», erklärt der GP-Veteran auf die entsprechende Frage.

WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3