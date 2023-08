Mick Schumacher: Jetzt hilft sogar die Formel 1 mit

In Sachen Gerüchteküche tut sich aktuell nicht viel im Moment. Was die Zukunft von Mick Schumacher angeht, trommelt jetzt sogar die F1 ein wenig für den Deutschen.

Viele Möglichkeiten auf einen Stammplatz in der Formel 1 in der Saison 2024 gibt es für Mick Schumacher nicht. Wir hatten uns mit den Optionen bereits beschäftigt, die beste Chance auf einen Stammplatz scheint es im Moment bei Williams zu geben.

Rookie Logan Sargeant konnte in der laufenden Saison bisher nur selten überzeugen, weshalb die Zukunft des US-Amerikaners derzeit unsicher ist.

Er ist weiterhin ohne einen Punkt in der Formel 1 und muss sich in der zweiten Saisonhälfte steigern, um seinen Platz zu verteidigen.

In Sachen Gerüchteküche tut sich aktuell nicht viel im Moment. Ein wenig ungewöhnlich ist es aber, dass nun sogar die Formel 1 für Schumacher trommelt. In einer Analyse auf der eigenen Website heißt es, Schumacher sei ein «offensichtlicher Kandidat», denn er habe bereits im vergangenen Jahr Gespräche mit Williams geführt und sei durch seine Reservistenrolle bei Mercedes «im Spiel geblieben».

Sargeant wiederum wisse, dass er sich steigern muss, um eine weitere Saison dabei zu bleiben. «Schafft er das nicht, ist sein Platz in Gefahr.» Klar: Das Interesse, dass der Name Schumacher weiter in der Formel 1 bleibt, dürfte bei den Verantwortlichen groß sein.

Passend dazu streut Mercedes-Teamchef Toto Wolff immer wieder Lob für seinen Ersatzmann ein. «Er ist nicht nur ein guter Rennfahrer, sondern er hat auch die richtigen Werte. Und er hat durch seine Nachtschichten an den Rennwochenenden von Freitag auf den Samstag die Leistung der Autos mit verbessert. Das macht auf der Strecke einen echten Unterschied.»

Weiteres Indiz: Williams-Teamchef James Vowles war lange bei Mercedes, der Draht zu Wolff ist kurz.

WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3