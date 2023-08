Haas: Neuer Teamkollege für Nico Hülkenberg?

Nico Hülkenberg gilt bei Haas für die kommende Saison als gesetzt. Gerüchten zufolge wackelt nun jedoch sein Teamkollege Kevin Magnussen, der 2024 ersetzt werden könnte.

Bekommt Nico Hülkenberg einen neuen Teamkollegen? Der Deutsche wird sein Cockpit bei Haas wohl behalten, die Verkündung gilt nach starken Leistungen des Emmerichers nur noch als Formsache.

Doch was ist mit seinem Teamkollegen Kevin Magnussen? Der Däne kommt in dieser Saison nicht wirklich in Fahrt, er kann die Rennen im direkten Duell mit Hülkenberg zwar ausgeglichen gestalten (6:6), hat aber weniger Punkte (2:9) geholt und zudem im Qualifying (3:9) keine Chance gegen Hülkenberg.

Nun gibt es Gerüchte, dass Haas Magnussen ersetzen könnte. «RacingNews365» spekuliert, dass der US-Rennstall wegen der Zusammenarbeit mit Alfa Romeo Antonio Giovinazzi zurück in die Formel 1 zu holen.

Giovinazzi fuhr von 2019 bis 2021 für Alfa Romeo in der Königsklasse und galt bereits in der Vorsaison als möglicher Ersatzkandidat für Mick Schumacher.

Auch Toptalent Theo Pourchaire wird als möglicher Kandidat genannt. Der 19-jährige aus der Sauber-Akademie ist in der Formel 2 auf Titelkurs und dürfte bei einem Erfolg keine weitere Saison in der Nachwuchsklasse verbringen. Ihm wird eine große Karriere in der Formel 1 prophezeit. Startet die womöglich bei Haas?

WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3