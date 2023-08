Sebastian Vettel: Das hat mich von den Socken gehauen

Sebastian Vettel setzt sich seit längerer Zeit für den Kampf gegen den Klimawandel ein und hat angefangen, Dinge zu verändern. Er verrät, welche Auswirkungen das hatte.

Sebastian Vettel hat vor einigen Jahren angefangen, seinen CO²-Abdruck zu messen. Dazu gehörte es, die Autokilometer aufzuschreiben, jeden Flug, jede Nächtigung.

«Diese Zahl im Vergleich zu der von Otto Normalverbraucher zu sehen, hat mich von den Socken gehauen!», sagte er im Interview mit dem Red Bulletin.

Danach habe er Maßnahmen ergriffen, die Zahl herunter zu bekommen. Denn die lag anfangs bei 400 Tonnen - «nur in Zusammenhang mit der F1. Zum Schluss war ich auf 60 Tonnen runter.»

Zum Vergleich: Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz beziffert den Kohlenstoffdioxid-Fußabdruck pro Kopf in Deutschland Anfang 2023 bei 10,5 Tonnen.

«Der Großteil der Reduktion war das Weglassen von Flügen", sagte er. So reiste er 2022 innerhalb Europas nur noch zu den Rennen in Silverstone und Budapest mit dem Flieger.

«Ich möchte keinem etwas vorschreiben oder mich als Engel darstellen, aber so habe ich bei mir selbst begonnen. Dieser Schritt fühlte sich null nach Verzicht an, sondern als völlig logisch - wie auch alle anderen kleineren, die ich parallel gesetzt hatte. Ich fühlte mich sehr zufrieden», so Vettel.

Im Motorsport war er anfangs sehr viel mit dem Auto unterwegs. Er hatte es «bald satt, lange Strecken auf der Straße zurückzulegen. So kam das Flugzeug ins Spiel, später der Privatflieger, weil die Zeitersparnis extrem war. Aber der Schritt zurück fühlte sich gut an», so Vettel.

Vettel weiter: «Wann immer es ging, habe ich genossen, wieder an Land unterwegs zu sein und Dinge zu sehen, die ich im Flugzeug verpasst hätte. Der vermeintliche Verlust von Zeit ist kein eigentlicher Verlust, habe ich gemerkt», so Vettel.

