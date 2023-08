«Vamos Vegas»: Red Bull Racing lässt Las Vegas beben

Der Countdown für den ersten F1-GP in Las Vegas Grand Prix am 19. November läuft. Red Bull Racing bietet den Fans mit ¡Vamos, Vegas! eine beeindruckende Vorschau.

In einer Stadt, die für ihre vibrierende Energie und ihr Showbiz-Flair bekannt ist, hat Sergio Pérez zusammen mit Teamchef Christian Horner eine Spritztour mit dem RB7 aus dem Jahr 2011 unternommen.

Pérez erzählt Horner auf humorvolle Weise die Details seiner letzten 24 Stunden in der Stadt, die niemals schläft. Von der Fahrt über den belebten Las Vegas Strip über das Rennen in der verbrannten Wüste Nevadas bis hin zum Dach eines Casinos bleibt kein Stein auf dem anderen, wenn es darum geht, sein episches Abenteuer zu schildern.

Pérez und Horner werden von einer Reihe von Vegas-Kultfiguren begleitet, darunter Elvis-Imitatoren, Showgirls, der Magier Mat Franco, die kultige Blue Man Group und Mr. Las Vegas persönlich, Wayne Newton.

Der sechsmalige Offroad-Champion Bryce Menzies ist ebenfalls mit von der Partie und liefert sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Pérez.

«Die Vorfreude auf den Großen Preis von Las Vegas ist groß. Wir sind alle sehr gespannt darauf. Ein Rennen am Samstagabend auf dem Strip wird ein großartiges Spektakel sein, und das spricht für den Spaß, den dieses neue Rennen bringen wird. Die Dreharbeiten zu dem heiteren ¡Vamos, Vegas! mit Checo waren für uns die perfekte Vorbereitung auf das, was uns im November erwartet», so Horner.