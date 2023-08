Eddie Jordan: «Es sind zu viele Formel-1-Rennen»

Der frühere Formel-1-Rennstallbesitzer Eddie Jordan ist überzeugt: Der WM-Kalender umfasst zu viele Formel-1-Rennen. Der 75-jährige Ire warnt vor den mentalen und körperlichen Folgen für die Teammitglieder.

Derzeit befindet sich die Formel 1 noch in der Sommerpause, doch schon in der nächsten Woche brummen die Motoren wieder: Mit dem Heimrennen von Champion und WM-Leader Max Verstappen in Zandvoort meldet sich die Königsklasse des Vierradsports zurück. Und auch danach geht es Schlag auf schlag: Im zweiten Teil der Saison werden nach den ersten 12 WM-Läufen neun weitere Ausgetragen, sechs davon alleine im September und Oktober.

Die Belastung für die WM-Teilnehmer und alle Fahrerlager-Dauergäste ist entsprechend gross, und sie wird noch grösser: Im nächsten Jahr stehen mit 24 Rennwochenenden mehr Rennen denn je auf dem Programm. In den Augen von Eddie Jordan ist die Belastungsgrenze damit überschritten. Der ehemalige Teamchef erklärt im Podcast «Formula For Success»: «Es sind zu viele Formel-1-Rennen.»

Und der heutige Formel-1-Experte warnt: «Das wirkt sich sehr stark auf die körperliche und mentale Verfassung aus.» Und er betont: «Die Leute, die in der Formel 1 arbeiten, müssen ihre Batterien zwischendurch aufladen. Ich denke, das ist sehr wichtig, und ich hoffe, dass alle die Sommerpause geniessen.»

Wäre er noch Teamchef, würde er sein Team aufteilen, erklärt der 75-jährige Ire. So würde sich die Arbeitsbelastung verteilen. «Denn der Fortschritt hört nie auf, man muss gleichzeitig über die Entwicklung des Autos für das nächste Jahr nachdenken», weiss er. «Wir dürfen also nicht ausser Acht lassen, dass die Teams sich darauf konzentrieren müssen, die laufende Saison so gut wie möglich abzuschliessen, gleichzeitig müssen sie aber auch über die Zukunft nachdenken», fügt er an.

WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3