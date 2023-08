James Vowles erklärt: Das machen die F1-Chefstrategen

Die Strategie ist einer der vielen Erfolgsfaktoren eines Formel-1-Teams. James Vowles, der vor der Übernahme der Rolle des Williams-Teamchefs als Chefstratege für Mercedes tätig war, erklärt, was alles dazu gehört.

Sprechen die Formel-1-Fahrer von der Strategie, dann meinen sie meist die Entscheidungen, die während der Qualifyings und GP getroffen werden. Doch der Job des Chefstrategen geht weit darüber hinaus, was an den Rennwochenenden geschieht, wie James Vowles gegenüber «Formula1.com» betont. Der heutige Williams-Teamchef war jahrelang bei Mercedes tätig und feierte mit dem Werksteam der Sternmarke viele Erfolge.

Vor seinem Wechsel besetzte er die Rolle des Chefstrategen im Team von Lewis Hamilton und George Russell. Und als solcher war er für viel mehr als nur die Arbeit an der Boxenmauer verantwortlich: «Spricht man von der Strategie, sieht das jeder als jene Entscheidungen an, die im Qualifying, im Rennen und in den freien Trainings getroffen werden. Doch mein Job beinhaltete viel mehr.»

«Wenn man eine Stufe höher geht, stellt sich die Frage, wie viele Antriebseinheiten man in einer Saison einsetzen will und bei welchen Rennen man die neuen Triebwerke einführen will. Auch die Frage, wann in der Saison Updates eingeführt werden müssen, um die bestmögliche Leistung zu erzielen, steht im Raum. Wie kann man sich gegen die Konkurrenz behaupten? Da geht es nicht mehr um das Rennen oder das Qualifying, sondern um die ganze Saison», betont der Ingenieur.

Und damit nicht genug: Vowles fügt an: «Wenn man einen weiteren Schritt zurückgeht, geht es um die Frage, wie man investieren muss, um in einem Jahr oder zwei oder fünf Jahren zu gewinnen. Wie muss man mit den politischen Vorgaben umgehen, um das zu erreichen, was man sich vorgenommen hat, nämlich voranzukommen?»

Hinzu kommt die Frage, was man mit der gesamten Organisation und allen Motorsport-Aktivitäten erreichen will. «Bei Mercedes gab es auch die GT3, die Formel E… Wie muss man die Strategie auslegen, damit man im globalen Motorsport erfolgreich ist? Das war mein Job, es ging um alle Ebenen», erläutert der 44-jährige Brite, der auch betont; «Auf der untersten Ebene, also bei der Entscheidungsfindung an den Rennwochenenden, hatte ich das Glück, ein sehr starkes Team um mich zu haben, das sehr hart gearbeitet hat, sodass es am Ende einfach war, eine Entscheidung zu fällen.»

WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3