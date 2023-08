Max Verstappen: Auch im gleichen Auto vor Hamilton?

Viele Fans führen die Dominanz von Max Verstappen auf die Überlegenheit des Red Bull Racing-Renners zurück. Für David Coulthard und Eddie Jordan steht aber fest: Er würde auch im gleichen Auto vor Lewis Hamilton sein.

Als Lewis Hamilton die Konkurrenz in Grund und Boden fuhr und einen Rennsieg und Titel nach dem anderen einfuhr, ätzten die Fans der Hamilton-Gegner, dies sei nur auf die Stärke des Silberpfeils zurückzuführen, in dem der siebenfache Weltmeister Gas gab. Seit Max Verstappen das Geschehen dominiert, wird dem Red Bull Racing-Star das Gleiche vorgeworfen.

Für den ehemaligen Teamchef Eddie Jordan und GP-Veteran David Coulthard steht aber fest: Verstappen würde auch über Hamilton triumphieren, wenn beide im gleichen Auto sitzen würden. Im «Formula For Success»-Podcast erklärte Ersterer: «Nun, es kommt darauf an, ich denke, es ist nur fair, wenn man sagt, dass das Alter im gleichen Auto eine Rolle spielt, also wenn beide im gleichen Alter sind und den gleichen Erfahrungsschatz mitbringen.»

Auf die Frage, ob Hamilton nun zu alt sei, um es mit Verstappen aufzunehmen, sagte Jordan: «Ich glaube nicht, dass seine Zeit vorbei ist, ich denke, er kann immer noch GP-Siege einfahren, aber dafür müssen einige Dinge für ihn stimmen. Lewis war in den letzten Rennen sehr, sehr stark und ich bin sehr beeindruckt von seiner Leistung.»

«Aber ich glaube, dass bei Max derzeit alles stimmt, vom Alter über die Erfahrung bis hin zu den Leuten, mit denen er im Team zusammenarbeitet. Er befindet sich in einer sehr sicheren, soliden Lage. Es wäre ziemlich viel Arbeit nötig, um ihn von dieser Lage abzubringen, und deshalb denke ich, dass Max im gleichen Auto und im aktuellen Alter vorne wäre.»

Auch für Coulthard steht fest, dass Max die Nase vorne hätte: «Max ist derzeit in Top-Form. Mit seinen 25 Jahren und dem, was er bisher erreicht hat, sollte er vorne liegen.» Das Leben fordere seinen Tribut, auch wenn man viele Erfolge feiert, ist er sich sicher. «Wenn du jünger bist, dann weisst du gewisse Dinge nicht und du machst dir deshalb auch keine Gedanken darüber. Wenn man älter wird, gewinnt man an Erfahrung und kann bessere Entscheidungen treffen. Doch all das Wissen, das Lewis mit sich bringt, fängt an, den Kopf auszufüllen.»

WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3