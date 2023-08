Karun Chandhok: Alpine erinnert an F1-Team von Toyota

Karun Chandhok bangt um die Zukunft des Alpine-Teams. Die Situation beim französischen Werksrennstall erinnert den früheren GP-Piloten und heutigen «Sky Sports F1»-Experten an das Formel-1-Projekt von Toyota.

Als Renault 2016 in die Formel 1 zurückkehrte, wurde ein klares Ziel formuliert: Innerhalb von fünf Jahren wollte es das Werksteam an die Spitze der WM schaffen, um dort um die Titelkrone mitzukämpfen. Dieses wurde deutlich verfehlt, was dem damaligen Teamchef Cyril Abiteboul den Job kostete.

Als 2021 Laurent Rossi als Geschäftsleiter bei Alpine die Geschicke beim Rennstall des französischen Autobauers – der mittlerweile unter dem Namen Alpine in der Königsklasse antrat – wurde ein neues Ziel formuliert: Innerhalb von 100 Rennen soll demnach der Aufstieg an die Spitze des Feldes erfolgen.

Mehr als die Hälfte davon sind schon verstrichen, und das Etappenziel, in dieser Saison regelmässig um Podestplätze zu kämpfen, scheint derzeit unerreichbar. Deshalb wurde Rossi als Geschäftsleiter der Renault-Tochterfirma entmachtet, er widmet sich nun um Sonderprojekte, während Philippe Krief seinen Posten übernommen hat.

Auch der langjährige Teamchef Otmar Szafnauer und der etablierte Sportchef Alan Permane mussten nach dem jüngsten GP-Wochenende den Hut nehmen, genauso wie Technikchef Pat Fry. Diese Abgänge hinterliessen bei vielen Beobachtern den Eindruck, dass die Mannschaft aus Enstone nicht so schnell zur Ruhe kommen wird.

Der frühere GP-Pilot und heutige «Sky Sports F1»-Experte Karun Chandhok sieht sich sogar an das Formel-1-Projekt von Toyota erinnert, das kein gutes Ende nahm. Die Japaner waren acht Jahre in der Formel 1 dabei und gaben viel Geld aus, doch die Erfolge blieben aus. Letztlich wurde der Ausstieg beschlossen.

Chandhok sagt über Alpine: «Tatsache ist, dass sie das sechstbeste Team in der Startaufstellung mit dem sechstschnellsten Auto sind, aber sie sind die drittgrösste Automobil-Marke. Ihre Ergebnisse sind nicht gut genug. Meine Sorge ist, dass sie mit Managern weitermachen werden, die nicht aus der Welt des Motorsports und der Formel 1 kommen.»

«Wenn man sich die Leute anschaut, die in einigen Abteilungen von Enstone arbeiten, dann sieht man, dass sie aus der Ecke der Produktion von Strassenautos geholt wurden. Dasselbe geschah vor 20 Jahren mit Toyota. Sie haben einen Weg eingeschlagen, von dem ich überzeugt bin, dass er nicht funktionieren wird», ist sich der Inder sicher.

WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3