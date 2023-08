Fernando Alonso verrät: Das würde er anders machen

Fernando Alonso: «Wenn ich die Möglichkeit hätte, mein Leben noch einmal zu leben, dann würde ich nichts an meiner Team-Wahl oder an den verpassten WM-Chancen mit Ferrari ändern»

Formel-1-Urgestein Fernando Alonso weiss, dass er in seiner Karriere nicht immer die richtigen Entscheidungen getroffen hat. Doch daran würde er nichts ändern, wenn er könnte. Nur eines würde er anders machen.

Für viele im Formel-1-Fahrerlager ist klar: Fernando Alonso gehört zu den besten Piloten im GP-Feld. Der Spanier hat denn auch schon einige Erfolge gefeiert. Allerdings hätte er wohl viel mehr als 32 GP-Siege und zwei WM-Titel erobert, hätte er sich in einigen Situationen anders entschieden. Das weiss auch der 42-jährige Asturier.

Im «High Performance Podcast» wagt der heutige Aston Martin-Star einen Rückblick auf seine Karriere. Und er offenbart auf die Frage, was er sich wünschen würde, könnte er die Uhr zurückdrehen: «Einen WM-Titel mit Ferrari zu gewinnen, wäre wohl meine erste Wahl. In den Jahren 2010 und 2012 war ich nah dran, und wenn ich das geschafft hätte, dann hätte es wohl einiges verändert.»

Eines bedauert der zweifache Formel-1-Champion aber noch mehr: «Ich hätte meine Zeit in der Formel 1 noch mehr geniessen sollen. Ich weiss, dass meine Karriere zu Ende geht und in ein paar Jahren ein neues Leben auf mich wartet. Und wenn ich dann auf meine Zeit in der Formel 1 zurückblicke, werde ich auf viel Gutes, einige gute Freundschaften und unglaubliche Erfahrungen blicken.»

«Aber ich habe das Gefühl, dass ich es mehr hätte geniessen sollen. Wenn ich die Möglichkeit hätte, mein Leben noch einmal zu leben, dann würde ich nichts an meiner Team-Wahl oder an den verpassten WM-Chancen mit Ferrari ändern. Ich würde es einfach etwas mehr geniessen, alle diese Momente, die gute Erinnerungen schaffen. Ich eroberte meine beiden Titel 2005 und 2006 in Brasilien und ich kann mich kaum noch an jene Nachmittage und Nächte erinnern, und das ist traurig», fügt Alonso an.

WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3