Max Verstappen: Dritter Zandvoort-Sieg, dritter Titel

Max Verstappen 2021 in Zandvoort

​Der Niederländer Max Verstappen jagt auf der Heimrennstrecke von Zandvoort den dritten Sieg in Folge. Damit wäre ein weiterer grosser Schritt Richtung dritter Fahrer-WM-Titel hintereinander getan.

Seit die Formel 1 in die Dünen von Zandvoort zurückgekehrt ist, kann Max Verstappen eine reine Weste vorzeigen: Zwei Pole-Positions, zwei Siege. Mit einem dritten Volltreffer am 27. August – es wäre sein neunter GP-Sieg in Folge – würde der 25-jährige Red Bull Racing-Star seinen Vorsprung in der Fahrer-WM weiter ausbauen.

Wann kann der inzwischen 45-fache GP-Sieger seinen dritten Titel sicherstellen? Antwort: Mit dem heutigen Vorsprung frühestens in Texas. Gegenwärtig beträgt der Vorsprung in der Fahrer-WM auf seinen RBR-Stallgefährten Sergio Pérez 125 Punkte.

Allerdings: Bislang hat Verstappen in dieser GP-Saison im Schnitt pro Wochenende 26,16 Punkte erobert, Verfolger Pérez durchschnittlich nur 15,75 Punkte. Gehen wir davon aus, dass diese Zahlen konstant bleiben, dann könnte Max sogar fünf Rennen vor Schluss schon Champion sein, also in Katar.

2022 stand Verstappen nach 18 von 22 Rennen als Champion fest, das war damals in Japan. In diesem Jahr braucht Verstappen einen grösseren Vorsprung, um so früh Weltmeister zu werden, denn die Königsklasse fährt bei den ausstehenden zehn Läufen noch drei Mal nach dem Sprintformat (Katar, USA, Brasilien).





Formel-1-WM 2023, Restprogramm

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format





Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:30,450 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,305 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +32,359

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,671

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +56,184

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:03,101 min

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:13,719

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:14,719

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,340

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:20,221

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,084

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,191

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:35,441

14. Alex Albon (T), Williams, +1:36,184

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:41,754

16. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1:43,071

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:44,476

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:50,450

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollisionsschäden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3