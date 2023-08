David Coulthard zu Hamilton: Knackpunkt mit Mercedes

​Noch immer hat Mercedes die Vertragsverlängerung mit Lewis Hamilton für 2024 und 2025 nicht bestätigt. Der langjährige Formel-1-Fahrer David Coulthard glaubt, den Grund dafür vielleicht zu kennen.

Längst gilt als offenes Geheimnis im Fahrerlager: Der englische Formel-1-Star Lewis Hamilton wird zwei weitere Jahre Formel-1-Fahrer bei Mercedes bleiben, also 2024 und 2025, dazu wird es einen Beratervertrag geben.

Hamilton selber hat im Rahmen des Ungarn-GP bestätigt: «Es geht nur noch um Details, eine Sache zwischen den Anwälten beider Seiten. Wir sind sehr nahe dran. Aber wann genau alles vollzogen ist, kann ich euch nicht sagen.»

Der heutige Vertrag von Hamilton wurde im Juli 2021 unterzeichnet, auch damals nach langen Verhandlungen und für eine Laufzeit von zwei Jahren, also bis Ende 2023. Bis alles unter Dach und Fach war, gab es die wildesten Spekulationen über die Gehaltsvorstellungen von Lewis. Das dauerte so lange, bis Hamilton der Kragen platzte.

Der Champion machte auf Instagram aus seinem Herzen keine Mördergrube: «Die Medien schreiben anhaltend über meinen Vertrag und über meine angeblichen Forderungen. Hört endlich auf, solchen Scheiss zu erfinden!»

Nico Rosberg, von 2013 bis Ende 2016 Mercedes-Stallgefährte von Hamilton, wundert sich. Der heutige Experte unserer Kollegen von Sky gibt zu bedenken: «Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat am Hungaroring gesagt, der Vertrag sei gefühlsmässig unterzeichnet. Was, bitte, soll das denn heissen? Ich habe keinen Schimmer, wie weit Wolff und Hamilton sind, aber ich frage mich – was dauert da so lange? Ich versteh’s nicht.»



Einer, der es zu verstehen glaubt, ist der frühere McLaren-Mercedes-Star David Coulthard. Der inzwischen 52 Jahre alte Schotte sagt in der Irish News: «Der Knackpunkt bei den Verhandlungen mit Mercedes könnte jene Zeit sein, die Hamilton für die Arbeit mit den Mercedes-Partnern investieren soll.»



Der WM-Zweite von 2001 vertieft: «Wenn ein Team wie Mercedes ein Abkommen mit einem Geldgeber unterzeichnet, dann erhält dieser Sponsor eine gewisse Anzahl an Tagen zugesichert, an welchen sie mit einem Fahrer arbeiten können. Und es liegt auf der Hand, dass Lewis Hamilton dabei der begehrtere Pilot ist als George Russell.»



«Und es sind nicht nur die Auftritte. Es geht auch darum, in welcher Weise ein Sponsor mit dem jeweiligen Fahrer werben darf. Ich gehe nicht davon aus, dass diese Details zum Scheitern der Verhandlungen zwischen Hamilton und Mercedes führen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass hier intensiv verhandelt wird.»





Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:30,450 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,305 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +32,359

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,671

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +56,184

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:03,101 min

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:13,719

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:14,719

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,340

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:20,221

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,084

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,191

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:35,441

14. Alex Albon (T), Williams, +1:36,184

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:41,754

16. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1:43,071

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:44,476

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:50,450

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollisionsschäden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3