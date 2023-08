Fred Vasseur, Ferrari: Das gehört nicht in die Medien

​Ferrari-Teamchef Fred Vasseur wirkt selbst nach bittersten Niederlagen oft recht entspannt. Der Franzose sagt: «Der Schein trügt. Aber ich finde, die harten Worte gehören nicht in die Öffentlichkeit.»

Hier ein kleiner Scherz, da ein geschicktes Abwiegeln – auch nach schlechten Rennen von Ferrari macht Teamchef Fred Vasseur oft den Eindruck, ganz locker zu bleiben. Daraus ist der Verdacht erwachsen, der Franzose sei vielleicht für seinen Job etwas zu nett.

«Der Schein trügt», sagt der frühere Steuermann des Alfa Romeo- und Renault-Rennstalls gegenüber den Kollegen der Gazzetta dello Sport. «Ihr könnt ruhig die Fahrer fragen. Ich bin kein emotionaler Mensch. Aber ich finde, die wirklich harten Worte gehören nicht in die Öffentlichkeit, und daher werdet ihr das von mir nie hören. Solche Dinge bespreche ich mit unseren Leuten lieber unter vier Augen.»

«Am Montag nach einem Rennen mach ich unseren Angestellten unmissverständlich klar, was ich von ihnen erwarte. Aber so etwas in den Medien breitzuwalzen, das macht für mich keinen Sinn.»

Eine andere Unterstellung: Vasseur sei vom Ferrari-Management abgekoppelt. Auch das widerlegt der 55-Jährige im Handumdrehen: «Ich esse mindestens einmal die Woche mit Ferrari-CEO Benedetto Vigna zu Abend, und den Ferrari-Präsidenten John Elkann habe ich drei Mal am Tag am Telefon.»

Vasseur weiter: «Diese kurzen Wege zum Management sind bei Ferrari ein grosser Vorteil. Früher bei Renault, da hast du tagelang auf Entscheidungen eines Komitees warten müssen. Wenn es hier ein Problem gibt, dann stelle ich am Morgen eine Frage, und am Nachmittag habe ich die Antwort. Ich weiss nicht, wie das früher bei Ferrari gelaufen ist, aber ich bin von der internen Kommunikation und den schnellen Abläufen in Maranello sehr beeindruckt.»





Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:30,450 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,305 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +32,359

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,671

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +56,184

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:03,101 min

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:13,719

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:14,719

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,340

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:20,221

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,084

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,191

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:35,441

14. Alex Albon (T), Williams, +1:36,184

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:41,754

16. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1:43,071

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:44,476

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:50,450

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollisionsschäden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3