Zak Brown-Streich: Adrian Newey mit McLaren-Mütze

​Da bekamen einige Formel-1-Fans Schnappatmung – angesichts einer Meldung auf X (früher Twitter) von McLaren-CEO Zak Brown: Red Bull Racing-Superhirn Adrian Newey mit McLaren-Kappe – was ist denn nun los?

Dieses Bild macht derzeit unter Formel-1-Fans in dem sozialen Netzwerken die Runde: Adrian Newey, der erfolgreichste Formel-1-Designer mit WM-Titeln bei Williams, McLaren und Red Bull Racing samt 204 GP-Siegen, in Kalifornien mit einer Mütze von McLaren. Huch! Was ist denn nun los?

Das Ganze ist harmlos: McLaren-CEO Zak Brown traf Ausnahme-Designer Newey im Rahmen der «Monterey Car Week» in Kalifornien zum Abendessen, am Tisch auch Ford-Geschäftsleiter Jim Farley und Le Mans-Legende Tom Kristensen.

Die zehntägige Autowoche an der Küste zwischen San Francisco und Los Angeles gilt als einer der weltweit besten Veranstaltungen für Oldtimer und andere edle Automobile, samt dem Concours d’Elegance von Pebble Beach.

Dabei also kam Brown der Schabernack in den Sinn, mit Newey die Mütze zu tauschen – und so postete Zak fröhlich Fotos mit Newey und Papaya-Käppi sowie mit ihm selber mit Kappe von Red Bull Racing.

Dazu schrieb Zak Brown: «Tolles Essen mit einigen Legenden, um die Monterey Car Week abzuschliessen. Mit Ford-CEO Jim Farley, dem neunfachen Le Mans-Sieger Tom Kristensen, und der Mann mit der McLaren-Kappe weiss einige Dinge darüber, wie man einen Rennwagen baut. Passt gut zu dir, Adrian! Er war aufmerksam genug, mir auch eine Kappe zu geben. Jetzt freue ich mich aufs nächste Rennwochenende mit McLaren in der Formel und mit Arrows McLaren im IndyCar-Sport.»



In Zandvoort will Brown mit Lando Norris und Oscar Piastri an die zuletzt tollen Ergebnisse von McLaren in der Königsklasse anschliessen.



Der Engländer Norris wurde in Österreich von Startplatz 4 Vierter, beim Heimrennen in Silverstone vom zweiten Startplatz sogar Zweiter, in Ungarn wiederholte Norris diese Platzierung, dieses Mal von Startplatz 3 aus. In Belgien lief es nicht ganz so gut: Startplatz 7, siebter Platz.



Oscar Piastri wurde in England Vierter und in Ungarn Fünfter, in Belgien war er kurz nach dem Start etwas zu gierig – Kollision mit dem Ferrari von Carlos Sainz, aus.





Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:30,450 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,305 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +32,359

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,671

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +56,184

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:03,101 min

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:13,719

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:14,719

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,340

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:20,221

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,084

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,191

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:35,441

14. Alex Albon (T), Williams, +1:36,184

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:41,754

16. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1:43,071

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:44,476

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:50,450

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollisionsschäden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3