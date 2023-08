Aston Martin: Wann muss Fernando Alonso pausieren?

​Zwischen der Formel-1-Leitung und den GP-Rennställen ist vereinbart, dass bei zwei ersten freien Trainings pro Saison Neulinge ans Steuer müssen. Auch Superstar Fernando Alonso muss einmal aussetzen..

Vor Jahren wurde in der Formel 1 beschlossen: Aus Spargründen wird auf Testfahrten während der Saison verzichtet, von der Arbeit mit Reifenlieferant Pirelli mal abgesehen.

Das hat dazu geführt, dass junge Piloten kaum mehr die Möglichkeit erhalten, in einem aktuellen Formel-1-Rennwagen zu üben. Also haben sich die Formel 1, die Teamchefs und der Autosport-Weltverband FIA auf die folgende Lösung geeinigt: Jeder Formel-1-Stammfahrer muss einmal im Jahr einem Neuling Platz machen für einen Einsatz im ersten freien Training am GP-Wochenende. Als Neuling wird dabei definiert, wer maximal zwei GP-Einsätze hinter sich hat.

Diese Definition erlaubte es, dass McLaren-Fahrer Oscar Piastri, Williams-Pilot Logan Sargeant sowie der damalige AlphaTauri-Fahrer Nyck de Vries am Saisonbeginn alle als Rookies antreten durften. Diese drei Rennställe haben je einen Einsatz abgehakt.

Dann jedoch war kein junger Fahrer mehr am Lenkrad zu sehen, so dass jetzt, zehn Rennen vor Saisonschluss, noch 17 Neulings-Plätze besetzt werden müssen. Auch Aston Martin-Superstar Fernando Alonso wird einmal aussetzen müssen.

Erst ein Team hat sich dazu geäussert, wie das gehen soll: Mercedes wird im ersten freien Training zum Mexiko-GP den Dänen Frederik Vesti auf die Bahn bringen.



Nun wird es noch komplizierter: Denn wir haben zwar noch zehn GP-Wochenenden vor uns, doch drei davon werden nach dem Sprintformat ausgetragen, und da müssen im einzigen freien Training natürlich die Stammfahrer ran (Katar, USA, Brasilien).



Und auch bei den restlichen sieben Rennen ist nicht alles so einfach: Denn die Stadtkurse von Singapur und Las Vegas begünstigen Ausrutscher, in einem solchen Betonkanal will kein Team einen Neuling einsetzen.



Bleiben noch fünf Einsatzmöglichkeiten: Zandvoort, Monza, Suzuka, Mexiko-Stadt und die Insel Yas von Abu Dhabi.



In den Niederlanden, in Italien und in Abu Dhabi tritt die Formel 2 am gleichen Wochenende an wie die Königsklasse, und viele Teams scheuen sich vor Doppeleinsätzen junge Fahrer in beiden Kategorien.



Wir sehen: Es wird langsam eng.



Wir sind gespannt darauf, wen wir an welchen Wochenenden im Einsatz sehen werden. Als Kandidaten drängen sich vor allem jene Piloten auf, die Teil der Junioren-Programm der GP-Rennställe sind. Neben dem genannten Vesti sind das Théo Pourchaire (Alfa Romeo), Ayumu Iwasa, Liam Lawson und Enzo Fittipaldi (alle Red Bull), Jack Doohan und Victor Martins (Alpine), Oliver Bearman (Ferrari) sowie Felipe Drugovich (Aston Martin) und Pietro Fittipaldi (Haas).





Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:30,450 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,305 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +32,359

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,671

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +56,184

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:03,101 min

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:13,719

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:14,719

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,340

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:20,221

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,084

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,191

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:35,441

14. Alex Albon (T), Williams, +1:36,184

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:41,754

16. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1:43,071

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:44,476

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:50,450

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollisionsschäden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3