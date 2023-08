Niederlande-GP im Fernsehen: Warnung von Hamilton

​2021 ist die Formel 1 nach Zandvoort zurückgekehrt, erstmals seit 1985. Der Traditionskurs in den niederländischen Dünen an der Nordsee fasziniert, verzeiht aber keine Fehler, wie Lewis Hamilton betont.

36 Jahre lang mussten die niederländischen Formel-1-Fans auf einen neuen Grand Prix in ihrem Land warten, aber für zahlreiche GP-Asse war Zandvoort 2021 kein unbeschriebenes Blatt: Sie kannten den herrlich in die Landschaft gebetteten Kurs aus Nachwuchsserien wie der Formel Renault oder der Formel 3.

Mercedes-Star Lewis Hamilton fasst die Faszination Zandvoort sehr schön zusammen: «Eine Rennstrecke von altem Schrot und Korn, eng, daher werden Fehler sofort bestraft.»

Besonderes Merkmal des Circuit Zandvoort: die überhöhten Kurven, wie etwa die Steilkurve am Eingang zu Start und Ziel. Sie ist um 15 Grad überhöht, fünfzig Prozent mehr als die Kurven im legendären Indianapolis-Oval (9,2 Grad).

Kurve 3 (Hugenholtz) ist sogar noch steiler, satte 19 Grad, und ab 2021 zeigte sich, dass die Fahrer hier mit der Linie eher experimentieren als in der überhöhten Zielkurve, die nach dem früheren IndyCar-Star Arie Luyendyk benannt ist.

Ex-GP-Pilot Jan Lammers, jetzt Sportchef des Grossen Preises der Niederlande: «Wir haben uns damals gefragt: Was werden die Piloten wohl machen? Unten herum? Eine hohe Linie? Wir wussten: Diese Kurve wird ihren ganz eigenen Reiz entfalten.»

Einige Fahrer gerieten auch 2022 am Ausgang der Hugenholtz ziemlich ins Rudern, wenn die Anfahrt nicht auf den Punkt gebracht worden war. GP-Routinier Daniel Ricciardo: «Mit den modernen Flügelautos macht die Strecke noch mehr Spass.»



Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:30,450 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,305 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +32,359

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,671

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +56,184

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:03,101 min

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:13,719

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:14,719

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,340

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:20,221

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,084

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,191

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:35,441

14. Alex Albon (T), Williams, +1:36,184

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:41,754

16. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1:43,071

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:44,476

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:50,450

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollisionsschäden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3