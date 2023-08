Sorgenkind Mercedes W14: Lektion von Niki Lauda

​Das Modell W14 von Mercedes-Benz ist unter den Erwartungen des deutschen Formel-1-Rennstalls geblieben. Technikdirektor Mike Elliott sagt, wieso eine Lektion des unvergessenen Niki Lauda wichtig ist.

Der GP-Rennstall von Mercedes hat sich zum ersten Verfolger von Red Bull Racing gesteigert, aber seit November 2022 ist das Team ohne Sieg. Dabei wollte Mercedes vom ersten Rennen dieser Saison an auf Augenhöhe mit RBR fahren. Dieses Ziel wurde mit dem diesjährigen Modell W14 verpasst.

Technikdirektor Mike Elliott sagt: «Ich habe nie vergessen, was uns Niki Lauda früher zu sagen pflegte – aus Niederlagen lernst du mehr als aus Siegen.»

«Wir standen bei der Einführung der neuen Flügelautos Anfang 2022 vor einer steilen Lernkurve, und die hat sich bis in die Saison 2023 fortgesetzt. Aber wir hoffen, inzwischen so viel über diese Modellgeneration gelernt zu haben, dass wir uns nun auf dem richtigen Entwicklungsweg befinden.»

James Allison, der von Elliott die Rolle des leitenden Technikers an der Rennstrecke übernommen hat, ergänzt: «Wir waren mit dem Modell W14 wohl zu vorsichtig. Aber das hatte Gründe. Vor einem Jahr hatten wir grosse Probleme mit Bouncing, also mit dieser Stampfbewegung des Autos unter aerodynamischer Volllast. Wir wussten: Wir können aggressiv entwickeln, dann aber möglicherweise wieder Bouncing haben. Oder wir können mehr gegen Bouncing tun, das würde aber Speed kosten.»



«Letztlich haben wir uns für den vorsichtigen Weg entschieden, sind dabei aber wohl übers Ziel hinausgeschossen. Das korrigieren wir derzeit mit gezielten Entwicklungen am Wagen.»





