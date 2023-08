Max Verstappen: Keine Angst vor Wetterkapriolen

Formel-1-Champion Max Verstappen freut sich besonders über die anstehende Rückkehr aus der Sommerpause. Bei seinem Heimrennen könnte das Wetter eine grosse Rolle spielen. Doch das bereitet dem WM-Leader keine Sorgen.

Max Verstappen konnte die Sommerpause geniessen, schliesslich sammelte er in den ersten zwölf Rennwochenenden der Saison zehn Siege und 314 WM-Zähler. Beim letzten Kräftemessen vor der rennfreien Zeit siegte er sowohl im Sprint als auch im GP – und baute seine WM-Führung auf seinen ersten Verfolger und Red Bull Racing-Teamkollegen Sergio «Checo» Pérez auf 125 Punkte aus.

Kein Wunder, freut er sich auf die restlichen Rennen in diesem Jahr. Vor der Rückkehr auf die Rennstrecke bei seinem Heimspiel in Zandvoort erklärt der Niederländer: «Die Sommerpause war wirklich gut, ich konnte einige Zeit mit Freunden verbringen und mich entspannen. Nun freue ich mich auf den zweiten Teil der Saison, und es gibt keinen besseren Weg, als diesen mit dem Rennen in Zandvoort in Angriff zu nehmen.»

Über die niederländische Piste sagt der zweifache Weltmeister: «Es ist eine super Strecke, und natürlich sind auch die Fans da unglaublich, deshalb freue ich mich gleich noch mehr, wieder auf der Rennstrecke Gas zu geben.»

Dass das Wetter die Arbeit am Steuer gemäss Prognose erschweren könnte, schreckt ihn nicht. Verstappen sagt dazu: «Es sieht so aus, als ob das Wetter launisch werden könnte, aber das ist mir egal. Ob es nass wird oder trocken bleibt – wir werden auf jeden Fall unser Bestes geben, um sicherzustellen, dass wir so viele Punkte wie möglich sammeln.»

WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3